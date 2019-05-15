Выпускной без платья: костюмы и пижамы на замену

Выпускной – важная веха, памятное событие. В этот день хочется выглядеть "на все сто". Чаще всего, именно реализованное желание выглядеть "на все сто", спустя несколько лет, портит впечатление от фотографий. Неудобные пышные платья, слишком высокие каблуки, непривычная прическа и макияж – чрезвычайно сильное желание украсить себя может сыграть злую шутку, и уже через пару часов, проведенных на вечере, вы начнете чувствовать себя не такой красивой, как казалось ранее. Принимая это во внимание, вместо традиционных платьев вроде Cherri Hill мы предлагаем вам выбрать наряды, в которых будет комфортно – с вечера и до самого рассвета.

Костюм и комбинезон

Если вы принадлежите к тому типу людей, которые предпочтут брюки юбке в любой ситуации – смело выбирайте брючный костюм или комбинезон. Чтобы не выглядеть слишком официально, отдайте предпочтение ярким оттенкам. Простые босоножки с тонкими ремешками и крупные серьги станут костюму (комбинезону) отличными компаньонами.

Юбка и топ

Правильно подобранный комплект может быть интереснее любого платья. Можно выбрать одинаковый принт, а можно сыграть на различии деталей. К слову, блуза также может быть нарядным решением. Главное – выбирать не "школьный" вариант.

Лаконичное платье

Впрочем, представить торжество без платья тоже сложно. Выбирайте варианты с простым силуэтом, чистых и ярких оттенков, которые могут стать основой образа. А дальше, как холст, украшайте его деталями – пускай это будут босоножки с перьями, крупные пластиковые серьги.

Пижама

Пижама плотно обосновалась в базовом гардеробе и, судя по всему, никуда не собирается уходить. Её можно назвать более удобной версией костюма, поэтому правила ношения для неё – те же самые.