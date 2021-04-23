Встать грудью: сложная история отношений моды и женского бюста

Женская грудь всегда была объектом пристального внимания. Почему так? Как и все, связанное с деторождением, эта часть женского тела находилась под наблюдением как объект стратегического значения. Несмотря, что мы живем в совершенно новую эпоху, вопросов к груди и ее презентации в культуре и моде осталось очень много.

Во-первых, сначала стоит определиться с терминологией. То, что у нас всегда называлось декольте, на Западе имеет два значения. Первое – это французское décolleté ("без шеи") —вырез, открывающий шею, грудь, плечи, вплоть до сосков. Второе – это кливидж, от английского cleavage ("вырез") — v-образный вырез, при котором плечи закрыты, но шея, ключицы, пространство до пупка — открыто. Кливидж был практической необходимостью для нормального теплообмена (поэтому корни его уходят еще в древний Египет, в то время как декольте было придумано в Европе).

Если вы хоть раз разглядывали картинки с женскими образами из Средневековья, то наверняка могли видеть кливидж. Чаще всего вырез зашнурован, иногда его ошибочно называли корсетом или корсажем, но он все-таки больше относится к кливиджу. Оливье Мельяр, один из самых известных церковных проповедников, яростно боролся с сексуальным декольте (впрочем, как и со всем остальным – в историю он вошел как самый ярый обличитель грехов). Очень часто объектом его выпадов становилась Агнесса Сорель, фаворитка Карла VII. На публичное покаяние, предписанное ей монахом, Агнесса явилась в платье, в котором одна из ее грудей была полностью обнажена, а вторая - слегка прикрыта тонким батистом. Этот демарш в фельетонах позже прозвали moult belle contrition et repentance de ses péchés, что дословно переводится как "глубочайшее покаяние и раскаяние в своих грехах". "Глубочайшее" здесь передано дословно. Своего расцвета мода на пышно приподнятую грудь достигла при правительстве Людовика XIV. Одна из его фавориток даже ввела моду на мушки на груди. Тогда самым востребованным предметом гардероба стал корсет, над функционалом которого работали лучшие инженеры.

Портрет дамы, Якоб Фердинанд Вут (1639-1689) Гортензия Манчини в образе Афродиты, Якоб Фердинанд Вут (1639-1689) Клелия Чезарини Колонна в образе Клеопатры, Якоб Фердинанд Вут (1639-1689)

Для нашего региона (СНГ) – декольте было не характерно. Был предпочтителен глухой ворот, а мужская и женская одежда отличались исключительно количеством декора. Все изменилось при Петре I. Первый российский император заставил своих придворных одеваться по-европейски. Более того, европейская мода начала распространяться и на мещан. А женщины при дворе не упускали шанса продемонстрировать свой бюст. В моду вошла большая пышная грудь – ее утягивали и приподнимали. Более того, форматом красоты считались белые полные плечи и руки. Самым наглядным примером будет цитата из "Войны и мира", которой Лев Толстой описывает Наташу Ростову: "Ее оголенные шея и руки были худы и некрасивы.... Ее плечи были худы, грудь неопределенна, руки тонки". И это даже несмотря на то, что мы говорим о высшем сословии - женское состояние здоровья было прямо пропорционально привлекательности – пышная грудь свидетельствовала о хорошем аппетите, что на Руси считалось главным показателем здоровья.

Начало 20 века переключает тумблер. Женщины приобретают все больше прав. Мощный сдвиг в обществе провоцирует изменения в одежде и отношение к типам фигуры. В Европе женщины освобождаются от корсетов и получают право демонстрировать свою грудь (не зря самым популярным предметом одежды стали платья на бретелях, открывающие ключицы), наслаждаться своей натуральной сексуальностью, в то время как в России женщина буквально приобретает те же права и обязанности, что и мужчина. Сексуальность здесь – маневр, отвлекающий от службы Советам, в моду входит рабочая одежда, унифицирующая людей. Делиберализация сознания происходит однобоко. С одной стороны, гендеры уравниваются, но сексуализация практически полностью исключается из контекста.

Золотой бюстгальтер от Christian Dior

Классические декольтированные платья пережили недолгий ренессанс в 1950-е годы – в послевоенные годы общество всеми силами старалось вернуться к жизни. Кристиан Диор своим new look ненадолго соблазнил женщин женственностью, требующей жертв – каблуков, узкой талии и бюстгальтеров. С того момента понятие сексуальности менялось каждое десятилетие. Отследить это можно по формам выреза – в 60-е и 70-е были популярны больше мальчишеские андрогинные формы, в то время как в 80-е человечество открывает для себя пластическую хирургию, и весь мир влюбляется в практически неестественные пышные формы. С тех пор, как мы получили право контроля над своей внешностью, догмат стереотипов становится особенно свирепым. Секс-символ того периода Памела Андерсон порой действительно напоминала куклу – настолько неестественными были ее бюст, узкая талия и маленькие бедра. Интересная смена перспективы происходит в 70-е – впервые акцентируется спина. Особенный резонанс вызвал образ актрисы Мирей Дарк в фильме 1972 года "Высокий блондин в черном ботинке". Ее наглухо закрытое спереди платье интересно длинным вырезом вплоть до ягодиц со спины.

Мирей Дарк в платье Guy Laroche

90-е и нулевые стали смешанным периодом. С одной стороны, в моду вошла естественность – в основном на Западе. С другой, в России и странах постсоветского блока только началась либерализация, которую те же Штаты и Европа пережили в 80-х. Пышная грудь стала основным символом красоты и успеха женщин. Правда, пышным должна была быть только грудь.

Десятые годы стали провальными для всех, у кого чашка превышала размер В. Андрогинность и отказ от демонстрации тела привел к тому, что произошло в начале 20 века – одежда практически унифицировалась для обоих полов, и большая грудь практически была вычеркнута из культурного контекста. Женственность форм в какой-то момент стала анахронизмом. Все изменили наступающие двадцатые, что также можно объяснить социальными изменениями. Все большее влияние на мировую культуру оказывают сообщества, в которых женственность всегда была основной ценностью – так, популяризация черной культуры не могла не поменять призму, через которую мы смотрим на женское тело.

В каком-то плане в 20-х годах женщины впервые за весь период истории могут вздохнуть спокойно – разнообразие наступило и здесь. Проблема только в том, что фокус внимания впервые переключился на совсем другую часть тела, которая раньше игнорировалась.