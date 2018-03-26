Вирджил Абло – новый креативный директор мужской линии Louis Vuitton

Вирджил Абло, основатель street wear бренда Off-White и бывший стилист Канье Уэста, назначен художественным руководителем мужской линии Louis Vuitton. На этом посту он сменил Кима Джонса, который совсем недавно перешел на работу в Dior Homme. Примечательно, что у Вирджила по сравнению с тем же Кимом Джонсом не столь внушительный опыт в сфере моды, более того – у него нет профильного образования и на большие и старейшие модные дома он никогда не работал. Тем не менее, ему удалось сделать свое детище Off-White одним из самых популярных на современном рынке брендов. Напомним, на последнем показе Off-White в Париже хайпбисты и фанаты бренда, которые не смогли попасть на шоу, устроили давку и драку.

"Я в восторге! Это возможность подумать о том, какой будет следующая глава дизайна и мира роскоши, и о том, что это будет означать для бренда, который находится на вершине сегмента luxury. Это всегда было в моих смелых мечтах", – говорит в официальном сообщении дизайнер.

Назначение Вирджила Абло – не сюрприз на самом деле. Это еще одно подтверждение потребительского смешения мира роскоши с уличной модой. Ставки на то, на сколько увеличатся продажи Louis Vuitton и о возможных громких коллаборациях, можно делать уже сейчас. Свою первую мужскую коллекцию для Louis Vuitton дизайнер покажет на Неделе мужской моды в Париже в июне.