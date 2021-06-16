Сегодня даже ребенок знает, что секонд-хенды и винтажные магазины – хорошо. Покупая там, мы боремся с кризисом перепроизводства и заботимся об экологии. На вторичном рынке всегда можно найти что-то ценное, качественное и интересное. Неважно, что это будет – одежда или предмет быта. Главный нюанс местных вторичных маркетов – плохая выборка. Высокий спрос сподвиг микропредпринимателей продавать всё подряд, называя это "селективный секонд-хенд". Отбор чего-то стоящего в физическом секонд-хенде – это игра и своеобразная охота. В селективных секондах такой элемент отсутствует. Всё зависит от закупа, и если не угадать, то теряется смысл такого магазина. Но мы нашли казахстанские магазины, где точно можно отыскать качественные архивные и б/у предметы одежды, книги и мебель.