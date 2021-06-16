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Винтаж и секонд-хенд: подборка казахстанских магазинов с одеждой, книгами и мебелью

Мода | Лента

Винтаж и секонд-хенд: подборка казахстанских магазинов с одеждой, книгами и мебелью

Текст: Диана Рустамбекова


Сегодня даже ребенок знает, что секонд-хенды и винтажные магазины – хорошо. Покупая там, мы боремся с кризисом перепроизводства и заботимся об экологии. На вторичном рынке всегда можно найти что-то ценное, качественное и интересное. Неважно, что это будет – одежда или предмет быта. Главный нюанс местных вторичных маркетов – плохая выборка. Высокий спрос сподвиг микропредпринимателей продавать всё подряд, называя это "селективный секонд-хенд". Отбор чего-то стоящего в физическом секонд-хенде – это игра и своеобразная охота. В селективных секондах такой элемент отсутствует. Всё зависит от закупа, и если не угадать, то теряется смысл такого магазина. Но мы нашли казахстанские магазины, где точно можно отыскать качественные архивные и б/у предметы одежды, книги и мебель.

Винтаж и секонд-хенд: подборка казахстанских магазинов с одеждой, книгами и мебелью (фото 1)
@benladen.archive
Винтаж и секонд-хенд: подборка казахстанских магазинов с одеждой, книгами и мебелью (фото 2)
@dripandcheap
Винтаж и секонд-хенд: подборка казахстанских магазинов с одеждой, книгами и мебелью (фото 3)
@vintage_retro_kz
Винтаж и секонд-хенд: подборка казахстанских магазинов с одеждой, книгами и мебелью (фото 4)
@artemida_store
Винтаж и секонд-хенд: подборка казахстанских магазинов с одеждой, книгами и мебелью (фото 5)
@socialite.vintage
Винтаж и секонд-хенд: подборка казахстанских магазинов с одеждой, книгами и мебелью (фото 6)
@ekkinshi
Винтаж и секонд-хенд: подборка казахстанских магазинов с одеждой, книгами и мебелью (фото 7)
@eyeseeu.vintage
Винтаж и секонд-хенд: подборка казахстанских магазинов с одеждой, книгами и мебелью (фото 8)
@bouquiniste_almaty
Винтаж и секонд-хенд: подборка казахстанских магазинов с одеждой, книгами и мебелью (фото 9)
@womenvintage.almaty
Винтаж и секонд-хенд: подборка казахстанских магазинов с одеждой, книгами и мебелью (фото 10)
@sharp.vintage
Винтаж и секонд-хенд: подборка казахстанских магазинов с одеждой, книгами и мебелью (фото 11)
@rebelmuse.almaty
Винтаж и секонд-хенд: подборка казахстанских магазинов с одеждой, книгами и мебелью (фото 12)
@yazhduu

 

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