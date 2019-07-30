Доброе утро, Вьетнам: 5 интересных вьетнамских дизайнеров

Сегодня модные рынки Японии, Кореи и Китая - одни из самых прогрессивных и интересных для модной индустрии. Там регулярно появляются новые имена, которые мгновенно приковывают к себе внимание профессионалов, и для модных байеров Токио и Сеул являются такими же обязательными точками посещения, как Париж и Милан. В то же время, небольшие азиатские страны также активно развиваются в этом направлении, и нередко там можно найти интересные прогрессивные марки, которые достойны внимания. Мы выбрали пять.

Subtle Studios

Subtle Studios - молодая марка из Хо Ши Мина, основанная двумя молодыми предпринимательницами Туи Гианг и Нхат Вьет. У девушек нет дизайнерского образования, поэтому изначально дизайны Subtle Studios были максимально просты и лаконичны. Спустя четыре года (бренд запустился в 2015 году), основательницы проработали этот момент, и сегодня это успешный дизайнерский бренд с определенной эстетикой, которая наиболее близка направлению old céline.

Nosbyn studio

Nosbyn - первый лайфстаил-бренд из Вьетнама. Его основала выпускница института искусств Сан-Франциско Нэнси Ли. По ее словам, она вернулась домой после учебы в Америке, и поняла, что в родной стране до сих пор нет локальных брендов, которые могли бы конкурировать с международными марками вроде Uniqlo и Zara. Так родилась идея Nosbyn. Доступный и интересный масс-маркет - так можно описать формат бренда.

Flanerie Journal

Сегодня Flanerie - это самый известный в Хо Ши Мине мультибрендовый концепт-стор. Там можно выпить кофе, приобрести дизайнерскую мебель, предметы интерьера, а также увидеть новые коллекции из их рафинированной подборки, куда входят такие дизайнеры как Eugene Choi, Ellery, Marques Almeida, Rejina Pyo и другие. Собственная линейка одежды стала скорее дополнительным продуктом бренда Flanerie. Чаще всего это лаконичные и романтичные вещи вроде блуз, платьев и юбок свободного кроя.

Yonndon

Yonndon - совсем молодая вьетнамская марка, основанная в 2018 году. Ее создал Нам Пунг - выпускник австралийского колледжа искусств и дизайна, обладатель премии австралийского модного совета. Нам давно мечтал о появлении локальной вьетнамской street wear марки, и решил сделать ее сам. Для вещей Yonndon характерен изломанный силуэт, гипертрофированные формы и новейшие материалы - по словам основателя, для него важно регулярно отыскивать новые технологичные ткани.

Aeie studios

Aeie studios - молодая марка из Вьетнама, которая специализируется на сочетании streetwear эстетики и минимализма. Про основателей марки известно немного, только то, что бренд появился из ателье. Что примечательно, сегодня марка выпускает под своим именем не только одежду, но и аксессуары - сумки и ремни.