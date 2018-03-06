Van Cleef & Arpels Frivole – цветы, которые не вянут

Ювелирный дом Van Cleef & Arpels празднует наступление весны обновленной "цветочной" коллекцией украшений Frivole. Девять новых цветков графичного дизайна из желтого золота – признание в любви ювелиров Van Cleef & Arpels весне. Все внимание в коллекции сосредоточено на подвесках, серьгах, кольцах и браслетах. Одни подвески и кольца украшают три миниатюрных цветка с лепестками серцевидной формы с бриллиантом в центре.

Один бриллиант на цветке не предел. На другой подвеске-трансформере драгоценных камней уже три, и носить цветок можно носить и как подвеску, и как брошь. В обновленную коллекцию также вошли миниатюрные модели Frivole. В 2017 году, в первый год запуска, изделия не украшали драгоценными камнями. Теперь же они дополнены бриллиантами. Отобраны они геммологами в соответствии со строжайшими стандартами качества, принятыми в доме: цвета только от D до F (три высшие категории цвета) и чистота в диапазоне от IF до VVS (от "внутренне безупречный" до "с очень-очень малыми включениями"). Блеск бриллиантов усиливает открытая конструкция цветка – под бриллиантами нет золота, свет может проходить сквозь камень.

Броши в форме цветов появились впервые у Van Cleef & Arpels в 20-х годах прошлого столетия. Их новые вариации вошли в обновленную коллекцию Frivole. На этих изделиях маки, маргаритки, ландыши не увянут, и с веточек не опадет молодая зеленая листва.