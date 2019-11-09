В Пекине открылся флагманский бутик Valentino

Китай остается приоритетным направлением для большинства брендов. Поэтому сегодня многие марки делают особый акцент на работу с китайским потребителем. Если для марок косметики и продуктов уже давно стали обыденными специальные коллекции или коллаборации, предназначенные для азиатского рынка (чаще всего их делят даже по странам), то люксовые бренды только заходят на эту территорию.

Так, в эти выходные Valentino представили специальную капсульную коллекцию Valentino Daydream, созданную к открытию флагманского бутика Valentino в Пекине. Но масштабный показ решили провести в летнем Императорском дворце. В коллекцию вошли роскошные платья в пол, обильно украшенные пайетками, рюшами, цветочными принтами и вышивками ручной работы. Показ завершала футуристичная невеста в серебряной маске в тон платью.

Новый бутик в Пекине занимает 417 квадратных метров. Новый масштабный проект стал плодом сотрудничества Valentino и признанного британского архитектора Дэвида Чипперфильда. Его открыли в модном районе Сыньлутан, который очень популярен среди молодежи.