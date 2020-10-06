В Париж на пароме и Анри Руссо: что оставил Кензо Такада миру моды

В 1965 году, в возрасте 25 лет, Кензо Такада высадился в Марселе - он прибыл во Францию на только что запустившемся лайнере, который связал Йокогаму и Марсель. В ожидании поезда до Парижа, он решил провести время в ночном клубе, чтобы затем отправиться на вокзал. "В конце концов я добрался поздно вечером до Лионского вокзала. Было холодно, темно и пусто. Париж совсем не походил на то, что я видел в фильмах. Я сел в такси, и вдруг Нотр-Дам оказался там, передо мной, весь освещенный, и это было потрясающе" - напишет Кензо позже.

Кензо стал первым выпускником-мужчиной женского колледжа моды Bunka (чуть позже его закончат Ямамомото и Ватанабе). После его окончания он решил отправиться в Париж. По совету одного из преподавателей - на лайнере, так как билет на него стоил гораздо меньше, чем на самолет. Путешествие длилось месяц и произвело на него неизгладимое впечатление, повлиявшее в будущем на весь карьерный путь. В течение месяца лайнер делал остановки в Сингапуре, Бомбее и Испании. "Сейчас мир становится очень глобализированным, ты можешь увидеть все за несколько кликов. Но в 1965 году мир был более пестрым - люди в разных странах одевались и выглядели по-разному". В Париже начинающий дизайнер снял комнату недалеко от площади Клиши за 9 франков в день.

Чтобы заработать на жизнь, он начал продавать эскизы другим дизайнерам (среди них был и Луи Феро), и к 1970 году смог открыть свой первый магазин в галерее Вивьен, который сам же отремонтировал. Вдохновленный работами Анри Руссо, он расписал стены дикими цветами и назвал бутик, где также проводил свою первую выставку, Jungle Jap. Возможно, именно путешествие на лайнере заложило основы того, что позже назовут фирменным стилем Кензо. Свободные негабаритные конструкции, сшитые не по канонам и почти лишенные молний и застежек - в их классическом понимании, быстро полюбились модной аудитории. Скоро его вещи стали появляться на обложках журналов - от Elle до Vogue.

На свое первое шоу, чтобы сэкономить деньги, он пригласил начинающих моделей. Зрителей было всего 20 человек. Но среди них оказалась главный редактор Elle, которой настолько понравилась коллекция, что она решила взять ее на обложку. Это потом Кензо Такада будет закатывать роскошные показы в цирковом шатре, где появится верхом на слоне, а пока и это скромное шоу оказалось успешным.

Эпатаж и необычность коллекций привели к тому, что к концу 1970-х годов Kenzo считался брендом номер один по продажам в мире. В 1983 году дизайнер запускает линию мужской одежды. Линия джинсов появляется в 1986 году. А одно из важнейших для модной индустрии решений он принимает в 1988 году - модная марка впервые выпустила свой парфюм. Духи не имели успеха на рынке, но считается, что именно Кензо проложил дорогу остальным модным маркам. Также Кензо одним из первых начал сотрудничать с масс-маркетом. В 1984 году это решение было рискованным, и в какой-то степени риск не оправдался - несколько люксовых ритейлеров перестали закупать его из-за трехмесячного сотрудничества с маркой The Unlimited.

В 1993 году, после кончины спутника жизни и инсульта у его делового партнера, Такада решил продать компанию модному конгломерату LVMH за 80 миллионов долларов. Поначалу он оставался креативным директором марки, но в 1999 году решил отойти от моды. “Все изменилось: от того, как мы делаем одежду, до того, как распространяется информация и сколько сейчас сезонов”, - рассказывал он в интервью.

Kenzo, как бренд, продолжал существовать под руководством ряда дизайнеров — в том числе команды Умберто Леона и Кэрол Лим, которые вернули былую славу фирменному тигру - кто не помнит свитшоты, ставшие самым популярным предметом стритстайла в 2012 году?! Это изображение Кензо позаимствовал с тех же картин Анри Руссо - в частности, полотна "Мечта" 1910 года. Сам дизайнер, отошедший от мира моды, продолжал исследовать другие творческие направления. За последние двадцать лет он разработал костюмы для оперы, создал японскую олимпийскую форму в 2004 году, выпустил новую коллекцию домашней одежды. В 2019 году свет увидела фотокнига “Кензо Такада”, в которой дизайнер собрал наброски, отрывки из дневников, письма и фотографии разных лет.

Сейчас, когда мы говорим о японской моде, принято вспомнить холодный, медитативный философский подход Кавакубо и Ямамото, но дизайнером, проложившим дорогу Японии в мир высокой моды однозначно был Кензо. И его подход не имел ничего общего с устоявшимся восприятием. Живой, насмешливый, эклектичный, он был настоящим семидесятником по своей природе, но смог удачно переродиться через года, а его идеи оставались актуальны все это время. Буржуазный сдержанный Париж на удивление легко принял в свои объятия бурную клокочущую эстетику Кензо Такады, которая стала новым словом в мире моды того времени.

4 октября дизайнер скончался в Париже от коронавируса. Несмотря на преклонный возраст (ему был 81 год), он продолжал активную деятельность - полгода назад запустил линию люксовых товаров для дома. Про таких говорят one of a kind - и символично, что мир моды понес такую страшную потерю в период главного события индустрии.