Тиара Грейс Келли и брошь Марии Каллас: что смотреть на выставке Van Cleef & Arpels 'Time, Nature, Love'

В палаццо Реале в Милане полным ходом идет выставка-блокбастер ювелирной марки Van Cleef & Arpels, посвященная трем основным источникам вдохновения для мастеров - Времени, Природе и Любви. Куратором выступила профессор в области дизайна ювелирных украшений Миланского технического университета и директор Музея ювелирного искусства Альба Каппельери. Она решила отказаться от традиционной хронологической выкладки, и при экспозиции ориентировалась на книгу "Шесть заметок для следующего тысячелетия" итальянского писателя Итало Кальвино.

Итало Кальвино был первым итальянцем, в 1984 году ставшим приглашенным лектором Гарвардского университета в рамках Нортоновских лекций. Там он представил цикл из шести работ, посвященных "ценностям, которые должны быть сохранены для следующего тысячелетия", а именно: легкости, скорости, точности, визуальности, множественности и логичности. Эти "ценности, качества или характеристики", как он сам определял их, представляют собой абсолютные ценности, которые применимы и к литературе, и к ювелирному искусству, равно как и к любой другой области. "В произведениях Итало Кальвино я ощутил, как они близки современному литературному стилю ХХ века, который переплетается с непреходящей атмосферой сказок и миром детства" - рассказывает генеральный директор Van Cleef & Arpels Николя Бос.

Выставку открывает секция, посвященная Времени и охватывающая десять залов, экспонаты каждого из которых объединены тем или иным знаковым аспектом эпохи. Первый зал посвящен Парижу, далее залы обозначены в соответствии с ценностями Кальвино: "Легкость", "Скорость", "Точность", "Визуальность" и "Множественность". Следующие залы в равной степени посвящены менее абстрактным понятиям как Танец, Архитектура и Мода.

Выставка - почти уникальный шанс взглянуть на архивные произведения ювелирного (и не только) искусства Van Cleef & Arpels. Туда привезли рубиновую брошь Peony 1937 года, принадлежавшую египетской принцессе Фаизе, колье Zip 1951 года, которое единодушно считается ювелирами знаковым украшением ХХ века, и пятилистный бриллиантово-рубиновый цветок, принадлежавший Марии Каллас. А также несессер 1935 года, винтажные портсигары, лампы, футляры для пудры, флаконы для духов, миниатюрная фигурка яхты и даже птичья клетка и фигурка Будды. Все эти предметы менее известны чем ювелирные украшения, но именно они подробно рассказывают об искусстве мастеров дома.

Тиара, 1976 г. Брошь Peony, 1937 г. Колье Zip, 1951 г. Брошь с пятью лепестками, 1967 г. Несессер Curl Minaudière, 1935 г. Футляр компактной пудры Arc de Triomphe, 1945 г. Колье в индийском стиле, 1971 г. Часы-браслет Ludo с открывающимися створками, 1949 г.

Среди главных ювелирных экспонатов можно назвать массивное колье в индийском стиле, сделанное из выгравированных изумрудов, бриллиантов и желтого золота, фантазийной сложности механизм браслета-часов с открывающимися створками, рубиновая брошь Peony, сделанная по инновационной для того времени технологии невидимой закрепки, а также одной из первых в мире колье-трансформеров Zip. Оно было сделано по технологии молнии, и одним движением "застегивалось" и превращалось в браслет. Еще одно историческое колье-трансформер, созданное из двух браслетов, подвески и броши, было подарено Ричардом Бертоном Элизабет Тейлор. Ну а "королевой" выставки можно назвать тиару Грейс Келли - в ней принцесса Монако появилась на бракосочетании своей дочери Каролины. Тиару украшает 144 бриллианта общим весом 77,34 карата.

Выставка будет работать до 23 февраля, вход на нее свободный.