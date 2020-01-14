Тиара Грейс Келли и брошь Марии Каллас: что смотреть на выставке Van Cleef & Arpels 'Time, Nature, Love'
В палаццо Реале в Милане полным ходом идет выставка-блокбастер ювелирной марки Van Cleef & Arpels, посвященная трем основным источникам вдохновения для мастеров - Времени, Природе и Любви. Куратором выступила профессор в области дизайна ювелирных украшений Миланского технического университета и директор Музея ювелирного искусства Альба Каппельери. Она решила отказаться от традиционной хронологической выкладки, и при экспозиции ориентировалась на книгу "Шесть заметок для следующего тысячелетия" итальянского писателя Итало Кальвино.
Итало Кальвино был первым итальянцем, в 1984 году ставшим приглашенным лектором Гарвардского университета в рамках Нортоновских лекций. Там он представил цикл из шести работ, посвященных "ценностям, которые должны быть сохранены для следующего тысячелетия", а именно: легкости, скорости, точности, визуальности, множественности и логичности. Эти "ценности, качества или характеристики", как он сам определял их, представляют собой абсолютные ценности, которые применимы и к литературе, и к ювелирному искусству, равно как и к любой другой области. "В произведениях Итало Кальвино я ощутил, как они близки современному литературному стилю ХХ века, который переплетается с непреходящей атмосферой сказок и миром детства" - рассказывает генеральный директор Van Cleef & Arpels Николя Бос.
Выставку открывает секция, посвященная Времени и охватывающая десять залов, экспонаты каждого из которых объединены тем или иным знаковым аспектом эпохи. Первый зал посвящен Парижу, далее залы обозначены в соответствии с ценностями Кальвино: "Легкость", "Скорость", "Точность", "Визуальность" и "Множественность". Следующие залы в равной степени посвящены менее абстрактным понятиям как Танец, Архитектура и Мода.
Выставка - почти уникальный шанс взглянуть на архивные произведения ювелирного (и не только) искусства Van Cleef & Arpels. Туда привезли рубиновую брошь Peony 1937 года, принадлежавшую египетской принцессе Фаизе, колье Zip 1951 года, которое единодушно считается ювелирами знаковым украшением ХХ века, и пятилистный бриллиантово-рубиновый цветок, принадлежавший Марии Каллас. А также несессер 1935 года, винтажные портсигары, лампы, футляры для пудры, флаконы для духов, миниатюрная фигурка яхты и даже птичья клетка и фигурка Будды. Все эти предметы менее известны чем ювелирные украшения, но именно они подробно рассказывают об искусстве мастеров дома.
Среди главных ювелирных экспонатов можно назвать массивное колье в индийском стиле, сделанное из выгравированных изумрудов, бриллиантов и желтого золота, фантазийной сложности механизм браслета-часов с открывающимися створками, рубиновая брошь Peony, сделанная по инновационной для того времени технологии невидимой закрепки, а также одной из первых в мире колье-трансформеров Zip. Оно было сделано по технологии молнии, и одним движением "застегивалось" и превращалось в браслет. Еще одно историческое колье-трансформер, созданное из двух браслетов, подвески и броши, было подарено Ричардом Бертоном Элизабет Тейлор. Ну а "королевой" выставки можно назвать тиару Грейс Келли - в ней принцесса Монако появилась на бракосочетании своей дочери Каролины. Тиару украшает 144 бриллианта общим весом 77,34 карата.
Выставка будет работать до 23 февраля, вход на нее свободный.
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