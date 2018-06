Как Тбилиси стал самым модным городом СНГ и чему Алматы стоит у него поучиться

В плане моды (да и всего остального) странам постсоветского блока приходится тяжело. С развалом Союза единая система поставок тканей, пошива и реализации была нарушена, и сегодня модной индустрии в этих странах не существует, как не существует производств и отлаженных бизнес-процессов. Отдельные персонажи вроде Гоши Рубчинского, Ульяны Сергеенко и Демны Гвасалии – скорее исключения из правил, которые его подтверждают. В этом плане пример Грузии в какой-то степени поразителен. За последние три-четыре года упоминание грузинских дизайнеров в зарубежной прессе выросло в разы, в их нарядах появляются Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Леди Гага, Рианна и Кэти Перри, а те самые тонкие очки от George Keburia покорили почти каждую инстаграм-модель. Тренд дошел и до Казахстана – в начале мая здесь открылся первый магазин грузинских дизайнеров The Dose. Как это случилось?

Свой несомненный вклад внесли братья Гвасалия. Фактически, их семья уехала из Грузии, когда Гурам и Демна были детьми, но интерес к происхождению самого хайпового дизайнера помог другим грузинским дизайнерам заявить о себе. Также считается, что взрыву интереса к грузинской моде поспособствовало появление три года назад Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi. Основательница недели София Чкония привезла в Тбилиси критиков, стрит-стайл фотографов и, самое важное, байеров. "Задачу я перед собой ставила вполне конкретную – создать рабочую Неделю моды, на которой делается реальный бизнес. Байеры закупают, журналисты пишут, дизайнеры нарабатывают связи и клиентов", – говорит Чкония в интервью "Ъ-Lifestyle".

C другой стороны, база для такого стремительного взлета готовилась давно. Грузия – страна, где традиции изготовления тканей существуют с давних времен. Местный шелк славился со Средних веков, здесь же проходили маршруты Великого Шелкового пути. В период Советского Союза в Западной и Восточной Грузии функционировали пять гренажных заводов, шелкомотальные и ткацкие фабрики, а в самой отрасли работало более ста тысяч человек. Сейчас отрасль пришла в упадок, но отдельные попытки по ее возрождению предпринимаются регулярно.

"Сейчас принято говорить, что все началось Демны Гвасалии, но это не так. Еще раньше существовал Tata Naka – грузинско-британский бренд сестер Тамары и Наташи Сургуладзе, чьи работы были использованы Патрицией Филд в "Сексе в большом городе", а также и Нино Элиава – с онлайн-магазином More is Love, где грузинские дизайнеры представлены наравне с зарубежными коллегами. Был и есть Международный конкурс моды и искусства Be Next, руку к которому также приложила София Чкония. В 1949 году открылся модный Fashion House Materia. Сейчас у них есть магазин Matériel, где продается несколько линий одноименного бренда, сшитых разными дизайнерами – в этом особенность дома моды", – рассказывает Натела Поцхверия, главный редактор «КоммерсантЪ.Стиль. Мужчины», КоммерсантЪ.Стиль.Женщины» и автор блога Nateli Tbilisi.

Сегодня в Грузии одновременно сосуществуют две недели моды: Tbilisi Fashion Week и Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi – два основных двигателя индустрии. Первая появилась еще в 2009 году, ее регулярно поддерживает министерство туризма. В прошлом сезоне государство начало поддерживать и вторую модную инициативу. На MBFW Tbilisi выступает более 50 дизайнеров, публикации о них появляются в Vogue Japan, Vogue America, W Magazine, Refinery 29, а бренды вроде Anouki, Djaba Diassamidze, Lalo Cardigans и Atelier Kikala продаются на Farfetch, Opening Ceremony, Net-a-Porter, Moda Operandi и других. Так было не всегда. "Когда я начинала проект, в Грузии мода была чем-то вроде развлечения. Дизайнеры старались, но, к сожалению, не было профессиональной платформы", – рассказывает София Чкония. Первые два сезона журналистов, байеров и фотографов Чкония привозила за свой счет, составляла для них особенную программу, чтобы те могли познакомиться не только с дизайнерами, но и со страной в целом. Многие даже не знали, где находится Грузия. "Когда я говорила об этом с Софией, она рассказывала, что первые разы интерес вызывали не сами дизайнеры, а, скорее, новая неизведанная земля. Момент экзотики сыграл свою роль. И это правильно. Мне немного жаль, что местные дизайнеры редко используют мотивы локальной культуры в своих работах, боясь уйти в лубочество. У нас богатые ремесленные традиции. По исследованиям аналитического агентства WGSN к 2019-2020 годам возрождение традиционных ремесел станет главным трендом. Здесь можно вспомнить об ателье Samoseli Pirveli, которое славится не только своими национальными костюмами, но и очень красивой современной одеждой и обувью", – добавляет Натела.

Буквально через несколько дней во Флоренции стартует выставка Pitti Uomo - самое крупное профессиональное мероприятие в мире мужской моды. В этом году Грузия станет приглашенной страной. Шесть грузинских брендов - Aznauri, Situationist, Anuka Keburia, Gola Damian, Tatuna Nikolaishvili и Vaska - представят свои коллекции в специальном тематическом пространстве в рамках программы Fondazione Pitti Immagine Discovery. Выставка - уникальный способ найти новых заказчиков и познакомиться с главными лицами индустрии, что подстегнет бренды работать на полную мощность, чтобы выполнить заказ. Но в Грузии, как и в Казахстане, есть проблемы с пониманием ключевых бизнес-процессов. Найти поставщиков, пошить определенное количество товара, рассчитать закупочную цену - всем этим аспектам молодые дизайнеры учатся интуитивно, на ходу. "У грузинских дизайнеров хорошо с фантазией, но порой не хватает технических навыков, чтобы правильно реализовать свою задумку. Также нет крупных производств. Большие бренды могут позволить себе постоянные команды закройщиков в Тбилиси, но так получается не у всех. Звучит смешно, но практически каждый второй бренд - это кутюр", - добавляет Натела.

Популярность Грузии как модного направления распространяется не только на профессионалов индустрии, но и на обычных путешественников. Так, прошлой осенью Натела Поцхверия запустила первый fashion-тур в Тбилиси в рамках MBFW Tbilisi, а уже в мае организовала второй - совместно с автором телеграм-канала о моде 'Good Morning, Karl!' Катей Федоровой. Это означает: Тбилиси – отличное направление для модного туризма, и инвестиции государства в эту сферу были верным решением. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем мода этой страны станет таким же двигателем туризма, как еда и виноделие. А там уже и до развития легкой промышленности недалеко. Но наличие даже самых крупных инвестиций не может отменить того факта, что Тбилиси – это прогрессивный, утонченный и очень модный город. Таковым его делают люди, для которых важны эстетика и стиль. Именно в такие города, с уникальным культурным наследием, отразившемся в архитектуре, музыке, кино и моде, хочется приезжать, отдыхать и оставлять там свои деньги.

Рекомендации

Концепт-стор Materiel

Как мы уже говорили, особенность этого дома в том, что его создатели дают шанс начинающим дизайнерам показать себя. Концептуальное, сложное, архитектурное и обязательно черное – это про них. Здесь же работает ателье, поэтому любую вещь можно подогнать под себя.

Chaos Concept Store

В здании бывшего издательства представлены крупные международные бренды вроде Opening Ceremony и работы многообещающих грузинских дизайнеров. Сюда можно прийти покататься на скейтборде (в магазине стоит скейтерская рампа), поиграть в пинг-понг или просто поваляться на диване.

Sauvage Concept Store

Концепт-стор приятных мелочей – дизайнерских оправ, оригинальных солнечных очков, а также нишевых ароматов. Yohji Yamamoto, Sauf, Laboratorio Olfattivo, Unum – все это можно найти здесь. Цены, правда, совсем не мелочные.

Samoseli Pirveli

Ателье-бутик Samoseli Pirveli славится, в первую очередь, своими национальными костюмами, но также здесь можно найти отличную современную одежду и обувь для всех. Разумеется, с национальными мотивами и по адекватной цене.

Lasha Devdariani

Бутик-мастерская грузинского дизайнера Лаша Девдариани, который шьет кафтаны и халаты из редких тканей.

Оффлайн-бутик More is Love

Не так давно Нино Элиава открыла оффлайн-версию магазина More is Love. Само пространство очень стильное, а выборка не хуже, чем на сайте.