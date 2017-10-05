В Алматы открылся первый бутик Moncler

В алматинском Esentai Mall открылся первый бутик Moncler. Французский бренд известен на весь мир своими легкими пуховиками (благодаря высокотехнологичному производству пуховая куртка весит всего 160 г при толщине 3 мм) и горнолыжными костюмами. У Moncler несколько линий: над основной – Moncler – работает команда дизайнеров, линия Moncler Grenoble славится своими спортивными куртками, комбинезонами и горнолыжными костюмами. Две другие – Moncler Gamme Rouge и Moncler Gamme Bleu – считаются линиями модной одежды. Разрабатываются коллекции двумя дизайнерами: американцем Томом Брауном и французом Джамбаттистой Валли.

Дизайн алматинского бутика схож с дизайном московского Moncler, который расположен в Столешниковом переулке. Интерьер выполнен в альпийском стиле с деревянными панелями на стенах и мраморными полами. Здесь представлены все коллекции Moncler, включая подиумные Gamme Rouge и Gamme Bleu, а также детская линия Moncler Enfant, аксессуары и даже книги.