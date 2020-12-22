Уютная домашняя одежда, в которой можно встретить Новый год

В этом декабре нам повезет больше, чем европейцам – велика вероятность, что новогодние праздники мы сможем провести с близкими в кафе, ресторанах и других общественных местах. Или осмысленно предпочтем домашний уют небезопасным местам со скоплением людей. Домашние посиделки – возможность накинуть на себя комфортную уютную одежду – шерстяные свитера, кардиганы, шорты и незамысловатые комбинезоны, в которых удобно бездельничать дома. И даже в этой одежде можно выглядеть нарядно. Дополнив комплекты из шелковых или сатиновых блузок и штанов парой аксессуаров и подходящими мюли, вы преобразите пижаму в сносную основу образа для домашней вечеринки. К тому же одежда сегмента loungewear давно не ограничивается пижамами и халатами. Шелковые платья и сандалии с мехом носят как дома, так и на выход. Платье-комбинация от Sleeper в сочетании с кардиганом или кашемировое платье от Extreme Cashmere, украшенное брошью – вариации классического коктейльного образа, традиционного в Новый год.

Extreme Cashmere Lauren Manoogian

Urban Outfitters Totême

Брюки Leset, кофта Khaite Sleeper

& Other Stories Nanushka

Lemaire ZARA