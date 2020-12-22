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Уютная домашняя одежда, в которой можно встретить Новый год

Мода | Лента

Уютная домашняя одежда, в которой можно встретить Новый год

Текст: Томирис Балтабаева


В этом декабре нам повезет больше, чем европейцам – велика вероятность, что новогодние праздники мы сможем провести с близкими в кафе, ресторанах и других общественных местах. Или осмысленно предпочтем домашний уют небезопасным местам со скоплением людей. Домашние посиделки – возможность накинуть на себя комфортную уютную одежду – шерстяные свитера, кардиганы, шорты и незамысловатые комбинезоны, в которых удобно бездельничать дома. И даже в этой одежде можно выглядеть нарядно. Дополнив комплекты из шелковых или сатиновых блузок и штанов парой аксессуаров и подходящими мюли, вы преобразите пижаму в сносную основу образа для домашней вечеринки. К тому же одежда сегмента loungewear давно не ограничивается пижамами и халатами. Шелковые платья и сандалии с мехом носят как дома, так и на выход. Платье-комбинация от Sleeper в сочетании с кардиганом или кашемировое платье от Extreme Cashmere, украшенное брошью – вариации классического коктейльного образа, традиционного в Новый год. 

Уютная домашняя одежда, в которой можно встретить Новый год (фото 1)
Extreme Cashmere
Уютная домашняя одежда, в которой можно встретить Новый год (фото 2)
Lauren Manoogian
Уютная домашняя одежда, в которой можно встретить Новый год (фото 3)
Urban Outfitters
Уютная домашняя одежда, в которой можно встретить Новый год (фото 4)
Totême
Уютная домашняя одежда, в которой можно встретить Новый год (фото 5)
Брюки Leset, кофта Khaite
Уютная домашняя одежда, в которой можно встретить Новый год (фото 6)
Sleeper
Уютная домашняя одежда, в которой можно встретить Новый год (фото 7)
& Other Stories
Уютная домашняя одежда, в которой можно встретить Новый год (фото 8)
Nanushka 
Уютная домашняя одежда, в которой можно встретить Новый год (фото 9)
Lemaire
Уютная домашняя одежда, в которой можно встретить Новый год (фото 10)
ZARA
Уютная домашняя одежда, в которой можно встретить Новый год (фото 11)
Steve Madden
Уютная домашняя одежда, в которой можно встретить Новый год (фото 12)
MARNI

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