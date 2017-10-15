Как художники из Instagram становятся соавторами новых коллекций Gucci?

Креативный директор Gucci Алессандро Микеле – настоящая находка для компании. Судя по последним финансовым отчетам, итальянский бренд совершил огромный скачок с момента его назначения. Не в последнюю очередь потому, что дизайнер имеет четкое представление, что нужно сегодняшнему покупателю Gucci – как взрослому, так и совсем молодому.

Если с возрастным клиентом все более или менее понятно, то вопрос, как подойти к молодежи, сегодня интересует все марки без исключения. Алессандро Микеле, кажется, нашел решение. Практически каждый месяц он создает рекламные кампании, в которых использует разные форматы – это может быть граффити на стене дома в Милане с изображением нового парфюма, коллаборация со стрит-арт-художником, который разрисовывает бутик в Нью-Йорке, или даже мемы для соцсетей. Свежесть подачи моментально привлекла молодое поколение.

Но его любимый ход – это сотрудничество с неизвестными художниками. Так, по словам креативного директора, он сам отыскивает их в социальных сетях по хэштегам. Его последняя капсульная коллекция была сделана совместно с британским иллюстратором Хелен Дауни, больше известной под псевдонимом Unskilled Worker. Назвать ее неизвестной не получится – в соцсетях у Дауни более двухсот тысяч подписчиков. Но, по ее словам, именно работа с Gucci вывела ее на мировой уровень.

В новую коллекцию вошли одежда, сумки и шарфы, украшенные иллюстрациями Хелен. Совсем скоро ее можно будет приобрести в онлайн-магазине и бутиках бренда.