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Мода / Лента

Как художники из Instagram становятся соавторами новых коллекций Gucci?

Алессандро Микеле активно поддерживает молодых художников

Как художники из Instagram становятся соавторами новых коллекций Gucci?

Креативный директор Gucci Алессандро Микеле – настоящая находка для компании. Судя по последним финансовым отчетам, итальянский бренд совершил огромный скачок с момента его назначения. Не в последнюю очередь потому, что дизайнер имеет четкое представление, что нужно сегодняшнему покупателю Gucci – как взрослому, так и совсем молодому. 

Если с возрастным клиентом все более или менее понятно, то вопрос, как подойти к молодежи, сегодня интересует все марки без исключения. Алессандро Микеле, кажется, нашел решение. Практически каждый месяц он создает рекламные кампании, в которых использует разные форматы – это может быть граффити на стене дома в Милане с изображением нового парфюма, коллаборация со стрит-арт-художником, который разрисовывает бутик в Нью-Йорке, или даже мемы для соцсетей. Свежесть подачи моментально привлекла молодое поколение. 

Но его любимый ход – это сотрудничество с неизвестными художниками. Так, по словам креативного директора, он сам отыскивает их в социальных сетях по хэштегам. Его последняя капсульная коллекция была сделана совместно с британским иллюстратором Хелен Дауни, больше известной под псевдонимом Unskilled Worker. Назвать ее неизвестной не получится – в соцсетях у Дауни более двухсот тысяч подписчиков. Но, по ее словам, именно работа с Gucci вывела ее на мировой уровень. 

В новую коллекцию вошли одежда, сумки и шарфы, украшенные иллюстрациями Хелен. Совсем скоро ее можно будет приобрести в онлайн-магазине и бутиках бренда. 

Как художники из Instagram становятся соавторами новых коллекций Gucci? (фото 1)

Как художники из Instagram становятся соавторами новых коллекций Gucci? (фото 2)

Как художники из Instagram становятся соавторами новых коллекций Gucci? (фото 3)

Как художники из Instagram становятся соавторами новых коллекций Gucci? (фото 4)

Как художники из Instagram становятся соавторами новых коллекций Gucci? (фото 5)

Как художники из Instagram становятся соавторами новых коллекций Gucci? (фото 6)

Как художники из Instagram становятся соавторами новых коллекций Gucci? (фото 7)

Как художники из Instagram становятся соавторами новых коллекций Gucci? (фото 8)

Как художники из Instagram становятся соавторами новых коллекций Gucci? (фото 9)

Как художники из Instagram становятся соавторами новых коллекций Gucci? (фото 10)

Buro247.kz

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