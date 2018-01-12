Умер стритстайл-фотограф Набиль Кенум

Набиль Кенум, парижский стритстайл-фотограф и основатель блога J'ai Perdu Ma Veste, ушел из жизни в возрасте 32 лет. Согласно нескольким источникам, Кенум умер от отравления угарным газом, который пошел от сломанного обогревателя. Трагедия произошла в его парижской квартире в католическое Рождество. Тело стритстайл-фотографа было обнаружено только спустя неделю.

Впервые ужасную новость общественности сообщил его коллега и друг Адам Кац Синдинг, который сейчас вместе с другими стритстайл-фотографами находится во Флоренции на выставке Pitti Uomo. Вчера вечером информацию о смерти Набиля подтвердили его родные.

Набиль Кенум снимал не только для своего блога, он также на протяжении нескольких лет сотрудничал с GQ, CR Fashion Book и New York Magazine, L'Officiel France. В 2014 году Набиль приезжал в Алматы в качестве приглашенного гостя и фотографа на Mercedes-Benz Fashion Week Almaty.

"Я уверен, что есть какая-то смешная цитата от Набиля, которой я мог бы поделиться, чтобы заставить всех улыбнуться в конце этого текста... Но я не могу ничего вспомнить. Никто из нас не был готов к этой новости. Его смерть заставляет нас задуматься о своей жизни, здоровье, друг о друге, о жизни вне работы и нашем будущем", – написал Адам Кац Синдинг в своем Instagram.