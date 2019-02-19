Сегодня в Париже умер Карл Лагерфельд. Пожалуй, самый влиятельный и плодовитый дизайнер современности, креативный директор Cnanel, Fendi и основатель собственного бренда скончался в возрасте 85 лет.

По сообщениям британского издания Mirror, Лагерфельд умер в результате болезни. По словам того же издания, последние две недели состояние дизайнера было тяжелым. О его болезни слухи ходили давно. Во время последнего кутюрного шоу Chanel в январе дизайнер впервые не вышел на поклон к гостям. Вместо него вышла директор креативной студии Chanel Вирджиния Вард. Тогда представители бренда заявили, что дизайнер чувствует себя уставшим.

Напомним, Карл Лагерфельд руководил домом Chanel на протяжении более трех десятилетий, выпуская до восьми коллекций в год. С итальянским брендом Fendi дизайнер сотрудничал с 1965 года.