Россия, выборы в Америке и женские персонажи: какие тренды мы будем обсуждать в 2020 году
Каждый год агентства собирают медиатренды, которые будут главенствовать в инфополе - это вещи, о которых будут писать и серьезные газеты, и паблики Вконтакте. К примеру, самым мощным и обсуждаемым трендом последних пары лет можно назвать экологию (вследствие этого человеком года была выбрана Грета Тунберг). Мы собрали аналитику несколько мощных информ-агентств и описали темы, которые будут волновать нас в 2020.
1
Политика
2020 год станет годом мощных политических волнений. Все потому что на 3 ноября запланированы выборы 46 президента США - это событие является одним из самых обсуждаемых в мире. Стоит вспомнить ажиотаж 2016 года - тогда о президентской гонке между Дональдом Трампом и Хилари Клинтон писали абсолютно все. Многовероятно, что обсуждение политических событий в этот раз также выйдет за рамки общественно-политических изданий. Так что, рекомендуется уже сейчас присматриваться к основным кандидатам, следить за праймериз и пополнять вокабуляр, чтобы участвовать в дискуссиях.
2
Космос
Главное событие 2020 года - миссия "ЭкзоМарс-2020". Если все пойдет по плану, то уже в июле-августе европейские ученые отправят корабль для исследования марсианской поверхности. SpaceX планирует четыре новые миссии с reusable-ракетой, а Илон Маск планирует отправить миллион человек на Марс к 2050 году. Он хочет построить 1000 космических многоразовых кораблей Starship грузоподъёмностью 100 тонн каждый. Это позволит перевозить за один раз по сто человек. Не отстает и Китай - на данный момент китайские ученые готовят к выходу в космос космический аппарат нового поколения. В общем-то, тема космоса не уходит из новостных лет уже несколько лет, и 2020 не станет исключением.
3
Япония
В теме трендов нельзя обойти самые популярные туристические направления - в этом году аналитики предсказывают бум туризма в Японию. Все из-за Олимпиады 2020. Планируется, что страну посетит более 600 000 человек в этом году. Также Японию сегодня можно по праву назвать страной будущего, такого уровня внедрения технологий в жизнь нет нигде. Все факторы в сумме делают Японию самым привлекательным местом для посещения, а ее культуру, включающую гастрономию, аниме, стиль "харадзюку" и многое другое" - определяющим трендом года.
4
Поп-культура + женщины
Опять-таки, новым этот тренд не назовешь, но движение продолжит набирать свою силу в 2020 году. В частности, это отразится в поп-культуре, которая долгое время игнорировала сильные женские персонажи. Так, в новом году нас ждет гораздо больше фильмов, сериалов и других продуктов под тематикой #girlpower - как пример уже можно назвать "Мулан", "Черная вдова", "Хищные птицы". Даже NASA поддерживает этот тренд - в 2020 году заработает программа Women in Space. Без сомнения, бренды будут продолжать эксплуатировать феминистскую повестку, и в этом плане важно отличать откровенный фемвертайзинг и доверять проектам, которые действительно делают вклад в развитие и поддержку движения.
5
Личная экология
Чуть раньше мы писало о биохакинге - пожалуй, именно это движение лучше всего определит отношение человека с собственным телом в ближайшие годы. Сегодня нам доступны тысячи средств, которые помогают победить болезни, улучшить внешний вид, развить выносливость - от лекций на Youtube, до продвинутых методик тренировок и инновационых систем питания с отказом от глютена, лактозы, животных жиров и многого другого. Сегодняшние потребители больше не хотят иметь просто красивое или здоровое тело - они мечтают повысить свою эффективность, управлять возможностями тела на максимуме и даже продлить жизнь. Так что, тема здоровья будет как никогда актуальна, и в 2020 году об этом будут много и интенсивно говорить.
6
Россия
В отличие от Японии, у России совсем другие причины популярности. В западном мире Россия остается главным медийным антигероем из-за агрессивной внешней и внутренней политики, и эта ситуация в какой-то степени напоминает ситуацию, сложившуюся во времена холодной войны. Присмотритесь к фильмам и сериалам последних лет - "Очень странные дела 3", "Черная вдова", "Чернобыль", "Екатерина Великая", "Романовы", "Ты" и десятки других медийных продуктов активно исследуют историю России и СССР на разных периодах. Про одну только Екатерину Великую за последние пару лет было снято как минимум три сериала, и сейчас готовится к выходу еще один - "Великая" с Эль Фаннинг в главной роли. С другой стороны, пик популярности пост-советской эстетики уже прошел в моде, но вполне вероятно, что он останется в музыке, кино и искусстве.
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