Россия, выборы в Америке и женские персонажи: какие тренды мы будем обсуждать в 2020 году

Чуть раньше мы писало о биохакинге - пожалуй, именно это движение лучше всего определит отношение человека с собственным телом в ближайшие годы. Сегодня нам доступны тысячи средств, которые помогают победить болезни, улучшить внешний вид, развить выносливость - от лекций на Youtube, до продвинутых методик тренировок и инновационых систем питания с отказом от глютена, лактозы, животных жиров и многого другого. Сегодняшние потребители больше не хотят иметь просто красивое или здоровое тело - они мечтают повысить свою эффективность, управлять возможностями тела на максимуме и даже продлить жизнь. Так что, тема здоровья будет как никогда актуальна, и в 2020 году об этом будут много и интенсивно говорить.