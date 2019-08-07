Самые главные цитаты Аллы Вербер: о работе, ЦУМе, брендах и болезни

6 августа 2019 года на 62 году жизни не стало Аллы Вербер - вице-президента компании Mercury Group и фэшн-директора ЦУМа. Для российской, да и мировой индустрии моды, фигура Аллы была культовой - ее называли матерью русского люкса. Благодаря ее усилиям на Россию обратили внимание мировые бренды, для которых тогда страна представлялась осколками Советского союза. Вербер, несмотря на возраст, всегда была в курсе всех трендов и оставалась в авангарде современной модной повестки, что кажется особенно сложным в индустрии, озабоченной молодостью. Пару лет ее инстаграм превратился в отдельное медиа, а фирменные фразы превратились в мем - и она способствовала этому. В память о легендарном байере мы собрали самые важные ее цитаты.

О начале работы

"Когда я только пришла в этот бизнес, чем была мода? Один модельер Зайцев, один Дом Моды на Кузнецком... Было два универсальных магазина - ЦУМ и ГУМ, в которых купить что-то за прилавком было невозможно, только из-под прилавка и по знакомству. Страшные бабки, к которым страшно обратиться. Когда мы начинали бизнес в девяностых, существовали только отдельно стоящие бутики. Первым открывшимся бутиком был Versace, остальные появлялись со скрипом: люди не доверяли, они не знали, где это сшито. Никакой ценовой политики не было. Развелось много подделок: люди совершенно не разбирались и не могли отличить настоящий Gucci от ненастоящего. Эти подделки продавались на рынках за большие деньги, покупателей уверяли «да что вы! Это шьется на той же фабрике, что и Chanel!".

Про первые встречи с брендами

"Когда я в 1992 году прилетела в Париж на первую встречу с командой Chanel, пришлось убеждать их, что страна уже не та, как на фото советских времен с бабушками в платочках или пугающими мужчинами в малиновых пиджаках. Меня все эти стереотипы не останавливали. К неофициальному ланчу с CEO Chanel я готовилась основательно - в моей сумке лежала целая история семьи и страны: фотографии бабушек, дедушек, дядь и теть, хроника 1960-х, 1970-х и 1980-х... Я с головы до ног оделась «от Chanel»: свитер, колье, по браслету на каждой руке, как носила сама Коко Шанель, сумка... Ее это так впечатлило, что совет директоров пообещал хотя бы обсудить сотрудничество. Закончив, я тут же вылетела в Милан на встречу в шоу-руме Dolce & Gabbana".

О профессии байера

"Ко мне иногда приходят девочки и говорят: «Я хочу быть байером». Им кажется, для этой профессии достаточно того, что тебе нравятся красивые вещи, можно прийти в шоу-рум, отобрать то, что понравилось... Да, так можно делать, если у вас свой маленький бутик. Но даже тогда вы должны просчитать результат, знать размерную сетку, и уметь очень хорошо считать: как делать наценку, когда начинать распродажу, какой процент нужно заработать до ее старта и т.д. Всего и не перечислишь. Иначе вы просто обанкротитесь. И это только вершина айсберга. Потому что дальше начинается контроль проплат и поставок, вывешивание на этаж... Очень многие потратили деньги и прогорели, потому что не были готовы к такому количеству мелочей. Большинство устает уже на втором сезоне и только и думает, как избавиться от такого утомительного бизнеса. Байер - это тяжелый каждодневный труд, который требует регулярного ежедневного надзора".

О современной моде

"Сегодня есть люкс, а есть fast fashion. Их можно очень хорошо сочетать, потому что не обязательно все покупать дорогое. Даже в ЦУМе можно купить недорогие джинсы J Brand, топ Polo Ralph Lauren - почему бы нет. Но если вы пошли на торжество, на мероприятие, если вы находитесь в определенной структуре, если вы работаете в модном бизнесе, то мы все знаем, что на ком надето. И я не могу сказать, что молодые люди отказались от имен, нет, я считаю, что молодые сегодня, наоборот, больше вовлечены в моду, чем когда-либо кто-либо".

Об интуиции

"Интуиция не может уйти, а с интуицией и с возрастом приходит опыт. Мне 57 лет уже будет, из которых я не работала первые 17 лет, всю остальную жизнь я работаю в одном и том же бизнесе. Поэтому интуиция у меня есть, и она с каждым годом только развивается все сильнее и больше. И со мной сейчас уже мало кто спорит, потому что доказано, что у меня есть чутье".

О болезни

"Когда это произошло со мной и я долго боролась с болезнью, то клялась Богу: «Дай мне еще один шанс, и я буду делать все по-другому!» И я благодарна ему, что он меня услышал. Конечно же, я стараюсь следовать своему обещанию, чтобы он на меня не разозлился. Я прошла много химиотерапии, которая помогла бороться с болезнью. Но химиотерапия и лекарства полностью разъели мой организм. Я пять лет боролась с раком, и это была непростая борьба. Это как в бизнесе: ежеминутная, ежедневная борьба. И никто, кроме меня, не знает, как тяжело мне это дается. Но я счастлива и благодарна, что жива. И конечно же, поправившись, я никогда об этом не забываю".