Такого еще не было: Saint Laurent, Tom Ford, Off-White на показе Sauvage Fashion Weekend

В пятницу, 24 ноября, в Алматы стартовала Международная неделя моды Sauvage Fashion Weekend при поддержке акимата города Алматы, идеологом которой стала Лилия Рах. Приурочена она к 20-летию компании Sauvage Group. Как обещает байер, проходить мероприятие при участии представителей мировых модных домов будет каждый год.

Второй день показов открыло шоу итальянского бренда MRZ, известного своей одеждой из трикотажа. Отличается бренд от других марок, занимающихся трикотажем, тем, что дизайнеры делают ставку не только на качество вещей и их практичность и долговечность, но и на передовой дизайн. Знаковым событием вечера стал мультибрендовый показ Sauvage Group, стилизовала который лично Лилия Рах, а также Алексей Чжен и команда стилистов компании. За 20 лет работы в ритейле байер может похвастаться сотрудничеством с более 600 брендами. Среди них как известные на весь мир и уважаемые, так и совсем молодые и прогрессивные бренды. На подиуме в этот вечер было представлено больше 55 подиумных образов от Saint Laurent, Alexander McQueen, Tom Ford, Off-White, Etro, Nina Ricci, Rosie Assoulin, Haider Ackermann, Altuzarra, Calvin Klein, Jil Sander, Ann Demeulemeester и др. Закрыла праздничный вечер живым выступлением Райхана Мухлис. Показы, как и в первый день, проходили в новом многофункциональном комплексе Kaisar Plaza, расположенном в любимом старом центре Алматы.