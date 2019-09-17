Как прошла вечеринка Bvlgari в Лондоне

Прошлым вечером в Лондоне во время недели моды прошла вечеринка, посвященная презентации трех обновленных моделей часов Serpenti Seduttori. Ранее эту модель презентовали на салоне Baselworld 2019. Тематикой вечера было заявлено выражение Born to be Gold – в честь драгоценного материала, из которого сделаны все три модели.

Мероприятие проходило в здании бывшего железнодорожного депо Round House, недавно трансформированного в арт-пространство. Гостей ждали презентация и вступительная речь от генерального директа бренда Жана-Кристофа Бабена, выступление певицы Элли Голдинг и диджей-сет от дизайнера Херона Престона. На ужине собрались все амбассадоры и друзья бренда: Лили Олдридж, Лили Джеймс, Наоми Скотт, Лора Хэрриер, Люси Бойнтон, Кэри Маллиган, Хикари Мори, Леди Китти Спенсер, Леди Амелия Виндзор, Майя Хоук, Анна Кливленд, Аида Гарифуллина, Сабрина Эльба и Джулия Рестуан-Ройтфельд.