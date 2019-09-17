Покажи деньги: стоит ли вкладывать в наручные часы?

Цены на наручные часы порой поражают. Небольшое устройство, которое призвано показывать время, может стоить пять долларов, а может двадцать миллионов. Звучит абсурдно, но существуют реальные случаи, когда особо ценные часы взлетали в цене в несколько десятков и сотен раз. Звучит как вполне логичное денежное вложение. Но так ли это на самом деле?

Из чего складывается стоимость

Сегодня часы - неотъемлемая, пусть и небольшая часть экономики Швейцария, а также одна из крупнейших отраслей люксовой индустрии. И это вполне закономерно, что самые редкие, необычные и ценные модели превратились в символы "хорошего денежного вложения". Rolex Daytona 6239, которые принадлежали Полу Ньюману в 1993 году шли "с молотка" за $9257. Спустя двадцать лет на Christie's они ушли уже за $75 000. До конца понять, по какому принципу растет цена на часы невозможно. Но существует несколько условных правил. Так, например часы, которые принадлежали знаменитым людям или прославились за счет какого-то события, наверняка будут стоит дороже - как например, The Omega Speedmaster Moonwatch, которые носили астронавты миссии Аполлон-11. Или Patek Philippe 2499/100, которые принадлежали Эрику Клэптону. Но это вполне очевидные вещи, напрямую связанные с историей.

Всегда имеет смысл вкладываться в вечную классику по типу Rolex Daytona, Breitling Navitimer или Jaeger-LeCoultre Reverso. Более того, если часы пролежат у вас достаточно долго (несколько десятков лет), то вполне возможно, что они станут винтажными. А коллекционеры часов с особым трепетом относятся к состаренным циферблатам. Они служат доказательством аутентичности возраста часов. Со временем на циферблате могут появиться так называемые волостные трещины (такой процесс называется crazing), на удивление у коллекционеров это очень ценится. Часто ищут так называемые "тропические" циферблаты - это часы, которые немного выцвели. Также важно разбираться в моделях и брендах. Например, коллекционер Дэйв Терри рекомендует обратить внимание на бренды F.P. Journe, Rolex, Patek Philippe и Audemars Piguet. Но нет никаких гарантий, что именно они будут расти в цене. Также стоит обратить внимание на специфику бренда. Например, производители вроде Breuget производят ограниченное количество часов, из-за чего их стоимость выше и меняется лишь немного. А цена на популярные модели вроде Rolex Submariner или Audemars Piguet Royal Oak может варьироваться на несколько тысяч.

Популярность аукционов и сайтов

Отдельно стоит обратить внимание на крупные аукционные дома, вроде Christie's и Sotheby's. По ним можно определить главные тренды, направления и популярность определенных моделей. Внутри них проводятся отдельные торги, посвященные исключительно наручным часам. На сайте можно узнать, где пройдут ближайшие аукционы, ориентировочные цены, а некоторые торги проходят сразу в онлайн. Перед торгами эксперты оценивают, в каком денежном промежутке с большей вероятностью стукнет молоток. Это определяется по нескольким параметрам - количеству существующих экземпляров, сложности механизма, его роли в часовой истории, а также провенансу. Сегодня осведомленность можно повышать через часовые онлайн-магазины: Watchbox, Hodinkee, chrono24 и другие. Такие сайты также вводят в курс дела, по ним также можно отслеживать спрос.

В итоге, вопрос остается открытым: стоит ли вкладывать деньги в наручные часы? Однозначно стоит, если вы действительно любите часы и разбираетесь в них. Делать это исключительно из желания подзаработать - плохая идея. Это не рынок ценных бумаг, никто не скупает часы сотнями, чтобы получить абсолютную выгоду. Это в первую очередь мир коллекционеров, которые ценят и понимают каждую модель. Даже если получится выделить какие-то общие тренды, нет никакой гарантии, что они останутся в моде. Возможно, тот самый драгоценный выцветший циферблат останется лишь пережитком времени, но зато важным для вас.