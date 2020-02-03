Где искать спортивную экипировку в Алматы? 5 полезных адресов

Недавно мы писали, что алматинцы за последние несколько лет превратились в настоящих адептов любительского спорта. Но какой спортсмен без правильной экипировки? Тем, кто только начинает свою карьеру, или уже давно занимается спортом, обязательно пригодятся эти адреса.

Decathlon

В начале этого года в Алматы зашел крупнейший французский спортивный дистрибьютор - Decathlon. По факту, это хорошая и очень качественная альтернатива "Спортмастеру" или "ProSport" - французы сами производят форму и экипировку для более чем 70 видов спорта. Тут можно найти горные лыжи, маски для снорклинга, спортивный инвентарь типа тренажеров, одежду для походов и многое другое. Цены - чуть ниже средних. Если чего-то не найдете в казахстанском магазине, можно заказать в российском - привезти обещают в течение нескольких дней.

Адрес: ул. Толе Би, 136

The North Face

В прошлом году в Алматы наконец-то появился американский бренд The North Face - больше всего его ценят любители треккинга и хайкинга. Изначально он был создан для альпинистов и назван в честь Северной стены - одного из сложнейших альпинистских маршрутов в мире. Сегодня марка стала популярна и среди тех, кто к высокогорному спорту отношения не имеет - они выпускают отличные пуховики, свитшоты и кроссовки. Но если вы ищите качественные зимние ботинки, флисовые кофты и спортивные рюкзаки, то The North Face будет отличным решением.

Адрес: ТРЦ MEGA Alma-Ata

Li-Ning

Li-Ning - китайский бренд по производству доступных спортивных товаров и снаряжения, названный в честь олимпийского чемпиона и гимнаста Ли Нинга. Бренду уже более 30 лет, и сегодня он является крупнейшим производителем на территории Китая. У них есть несколько линеек - одна отличается доступным ценником и отличным качеством, но не самым продвинутым дизайном. Для второй линейки привлекаются топовые современные дизайнеры - например, на недавней парижской неделе моды Li-Ning представили коллаборацию со Стефано Пилати. Правда, в Казахстане пока что можно приобрести продукты только первой линии.

Адрес: ТРЦ MEGA Park, 2 этаж

Super Dry

Super Dry - британская марта спортивной формы и экипировки, появившаяся 17 лет назад и очень любимая с тех пор Дэвидом Бэкхемом. Правда, многие путают ее с японской из-за наличия японской графики в логотипе. Сегодня они производят спортивную форму, обувь, аксессуары типа бутылок для воды, перчаток и носков. Также у них есть линейка более базовой одежды, правда, там дизайн оставляет желать лучшего - разве что кроме анораков.

Адрес: ТРЦ MEGA Alma-Ata

Fit Room

Fit Room - казахстанский мультибрендовый магазин, сосредоточенный на форме для тренировок. В частности, это бренды LP Support, Hylete и Schiek. Эти марки зачастую неизвестны широкому покупателю, но именно у них можно найти форму для фитнеса и бодибилдинга. Например, LP Support и Schiek завязаны на экипировке и аксессуарах для людей, работающих с тяжелыми весами (в их ассортименте можно найти много наколенников, суппортов и поясов), а Hylete делает отличную форму для занятий фитнесом в зале и на улице.

Адрес: ул. Розыбакиева, 289, блок 3