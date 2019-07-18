Как дизайнеры создавали спортивную форму: для олимпиад, чемпионатов и важных матчей

Спорт – "новый черный" в последние несколько лет. Не зашел на эту территорию только самый ленивый бренд или дизайнер. Мы изучили историю сотрудничества известных марок и выбрали самые удачные, на наш взгляд, проекты.

Off-White для Серены Уильямс и Nike

Дизайнер марки Вирджил Абло создал для теннисистки асимметричное платье с одним рукавом и тюлевую юбку – в этом она вышла на теннисный корт чемпионата US Open 2018 года. Помимо этого, в продажу в магазины поступила лимитированная коллекция формы, также созданная Абло. В нее вошли два платья, аналогичных тому, в котором появилась Серена, черная куртка с контрастными деталями и кроссовки. Купить их можно было только в США. Куртка обошлась фанатам теннисистки в 900 долларов, а платье – в 500.

Uniqlo для Роджера Федерера

Это сотрудничество стало неожиданностью для многих, ведь более 20 лет Федерер играл под крылом Nike. Как оказалось, звездный теннисист отказался от сотрудничества из-за условий контракта. Uniqlo сделали спортсмену очень выгодное предложение – 100 миллионов на 10 лет, в то время как Nike платили только 5 миллионов в год и только до конца карьеры. В этом году Роджеру Федереру исполнилось 38 лет, и очевидно, что его карьера не продлится еще десять лет. "Когда мы начали переговоры с Uniqlo, мне сразу очень понравилось их уважение ко мне – не только как к спортсмену, но и как к человеку с интересами и проектами за пределами корта. В конце концов мне придется подумать о жизни после тенниса, и Uniqlo оказался для этого отличным партнером", – рассказал спортсмен.

Gosha Rubchinskiy для Чемпионата мира по футболу 2018

Прошлогодний чемпионат мира по футболу проводился в России – логично, что adidas выбрали Гошу Рубчинского для работы над проектом. Российский дизайнер создал футбольную униформу, вдохновленную городами, в которых проходили матчи. Для каждого города Рубчинский сделал толстовку, бутсы в цвета российского флага и мяч с фирменным логотипом. По признанию самого дизайнера, эта работа стала для него очень личной – adidas был культовым брендом для неблагополучных подростков 90-х годов, и именно они вдохновляли дизайнера с самого начала его творчества.

Emporio Armani для итальянской футбольной лиги.

Армани – настоящий фанат футбола. Это он подтверждает не только словом, но и делом. Например, с 2004 до 2008 года дизайнер был инвестором футбольного клуба "Олимпия Милано", по подсчетам аналитиков, в этот период он вложил от 8 до 10 миллионов долларов. В 2008 он уже стал мажоритарным владельцем и повысил бюджет клуба до 20 миллионов. В этом году Джорджо Армани разработал линию одежды для итальянской футбольной лиги – это не спортивная форма, а скорее униформа игроков. Она состоит из длинного синего пальто, костюма-двойки, рубашек и аксессуаров – сумки, рюкзака и очков.

Polo Ralph Lauren для американской олимпийской сборной

Ральф Лорен – ветеран в деле изготовления формы для американских олимпийцев. Чаще всего ее разработкой занимается дочерняя компания Ralph Lauren – Polo Ralph Lauren. Дизайнерская команда практически не экспериментирует с дизайном и кроем, предпочитая проверенную временем классику. Для последней зимней Олимпиады они сделали белую куртку с американским флагом, флисовые синие штаны, сине-красный свитер с белой полоской, синие перчатки и шапку, а также замшевые бежевые ботинки с красными шнурками. Никаких дизайнерских наворотов – только практичность и удобство.

Christian Louboutin для кубинской олимпийской сборной

Наш персональный фаворит в этом рейтинге – невероятно модная форма для кубинских олимпийцев, сделанная французским дизайнером обуви Кристианом Лубутеном в 2016 году. Для спортсменов модельер создал элегантные комплекты – красные и кремовые приталенные пиджаки с кюлотами, бермуды и рубашки. Не обошлось и без обуви – спортсмены получили белоснежные кеды и босоножки со звездами по бокам, как на флаге страны.

Stella McCartney для британской олимпийской сборной

Стелла Маккартни – любимица британского олимпийского комитета. Дизайнер создавала одежду для игр три раза, и всякий раз в сотрудничестве с adidas. С этим брендом Стелла работает уже много лет, поэтому регулярно экспериментирует с новыми материалами и фактурами. Ее работы по праву можно считать самыми технологичными – например, одну из последних коллекций для adidas сделали из переработанного мусора, собранного в океане.