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Совершенно секретно: Вышел трейлер фильма о Мартине Маржеле
Документальный фильм-ретроспектива
22 октября в музее Бойманса-ван Бёнингена в Роттердаме состоится премьера долгожданного документального фильма о Мартине Маржеле и истории его бренда We Margiela. Документальный фильм можно смело назвать ретроспективой, поскольку о бренде очень мало исчерпывающей информации в СМИ, литературы и фильмов. Модный дом Maison Martin Margiela – это не только история одного Мартина Маржелы, самого скрытного и талантливого дизайнера современности. Это история целой команды. Члены команды, как и основатель бренда, никогда не появлялись в прессе, не давали интервью и не фотографировались.
В этом смысле We Margiela, возможно, прольет свет на историю бренда и людей. По слухам, в съемках фильма приняли участие модели, визажисты, стилисты, продавцы, члены дизайнерской команды Margiela, а также деловой партнер Мартина Маржелы Дженни Мейренс, которая не дожила до премьеры фильма несколько месяцев. На камеру они расскажут о работе с Мартином и креативном процессе. В выпущенном трейлере документального фильма очень мало конкретики, что еще больше подогревает интерес.
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