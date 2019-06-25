Соломенные шляпы и другие аксессуары, которые понадобятся этим летом

В 35-градусную жару редко хочется надевать на себя что-то, кроме купальника. Но в этом году лето в Алматы выдалось достаточно прохладным, и это – отличная новость для тех, кто ценит и любит аксессуары. Если же вы до сих пор по какой-то причине не любите широкополые шляпы или очки необычной формы, то самое время поэкспериментировать. Вы не поверите, но шляпы идут абсолютно всем – стоит лишь найти свой фасон.

Соломенные шляпы, сумки и туфли

Несколько сезонов назад Симон Порт Жакмюс сделал шляпу с огромными полями главным модным аксессуаром сезона. По степени непрактичности она вряд ли может соревноваться с любым другим предметом гардероба, но когда это останавливало любителей эффектных фотографий? И хотя прошло почти два года, солома не думает сдавать позиций. Более того, она плавно перешла во все остальные сферы. Сегодня с ней почти невозможно переборщить. Смело выбирайте соломенные широкополые шляпы (к слову, такие до сих пор можно приобрести у самого Jacquemus), корзинки разных размеров и плетеную обувь из рафии, о которой мы уже рассказывали чуть подробнее.

Маленькие сумки на шею и белые бейсболки

Помните, в начале нулевых чехол для телефона был незаменимой частью образа. Его носили на поясе, на руке или на шее – на длинном шнурке. И кажется, этот тренд возвращается. Миниатюрные сумочки, куда поместятся только карточка и телефон, дизайнеры предлагают носить на шее. Причем, этот тренд должен особенно полюбиться мужчинам – сумка выглядит минималистично, и в неё помещаются самые необходимые вещи, которые неудобно носить в кармане.

Белая бейсболка – all time classic, которая вполне может претендовать на звание ещё одного универсального летнего аксессуара. Почему? Какой бы хорошей ни была соломенная широкополая шляпа, её трудно назвать удобной и универсальной. В то время как белая кепка, как и белые кроссовки, отлично сочетается со всем. Платье, пиджак, майка с шортами, тренч для прохладных регионов и рубашка – выбирайте ваш ежедневный лук и берегите голову от прямых солнечных лучей.

Овальные очки, очки-маски, очки в белой оправе

Можем радоваться – жутко неудобные узкие очки наконец-то канули в Лету. Помимо вневременных "авиаторов" и обычных тёмных, с широкими стёклами, предлагаем приглядеться к самым модным оправам этого лета. Ностальгия как никогда актуальна: так, выбираем очки с овальными стёклами, которые были популярны в 90-х, очки-маски, без которых нельзя было обойтись в нулевых, и белые ретро-оправы, которые напоминают о старом Голливуде.