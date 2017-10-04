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Университетские сланцы Fenty от Рианны
Часть коллекции Fenty University
На прошлой неделе Рианна анонсировала выход коллекции школьной одежды Fenty University. Вдохновленная университетской жизнью и школьной формой, певица опубликовала в своем Instagram фотографию сланцев Fenty. Логотип F.U. выполнен в стилистике типичной для американских университетов. По задумке Рианны ностальгию по школе должны вызывать и цвета – каждый американский университет обладает собственной характерной цветовой схемой. Замшевые сланцы появятся в продаже 5 октября и будут доступны в трех цветах: синем, бежевом и красном.
Полную коллекцию Fenty University можно посмотреть и приобрести здесь.
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