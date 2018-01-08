Скучно или нет? Все черные наряды на красной дорожке "Золотого глобуса"

Все вышло так, как и предполагалось: голливудские актрисы прибыли на 75-ю церемонию вручения премии "Золотой глобус" в черных нарядах. Более 300 женщин киноиндустрии поддержали протест против сексуальных домогательств в отношении женщин в Голливуде и за его пределами. Новый 2018 год актрисы начали с движения Time's Up, цель которого – юридическая поддержка жертв сексуального насилия, а также борьба с харрасментом, дискриминацией и гендерным неравенством в киноиндустрии. Поддержали инициативу актрис и мужчины, появившиеся на красной дорожке в черных смокингах и большинство – в таких же сорочках, что редкость.

"Сегодня мы носим черное в знак нашей коллективной власти, как символ сестринства, солидарности и работы, проводимой для создания изменений в обществе. Мы носим черный, чтобы присоединиться к голосам женщин, в числе которых "цветные", представительницы LGBTQ-комьюнити, женщины с ограниченными возможностями и всех остальных, которые были затронуты сексуальным насилием. Время дискриминации, притеснения и насилия вышло", – заявила журналистам актриса Трэйси Эллис Росс. Вместе с актрисами Мерил Стрип, Мишель Уильямс, Эммой Уотсон, Сьюзен Сарандон на "Золотой глобус" пришли известные активистки по борьбе за права женщин. На красной дорожке церемонии впервые за многие годы ее существования никто из СМИ не уделял пристального внимания дизайну нарядов и количеству пайеток на платьях, не смаковал образы в духе "идет/не идет" или "хорошо/плохо". Самая "черная" красная дорожка "Золотого глобуса" стала самой сдержанной, но определенно наделенной большой идеей и смыслом.