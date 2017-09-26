Ажар Сафинова открыла в Милане концептуальный бутик Aere' Store

В Милане открылся бутик Aere' Store. Это логическое развитие одноименного онлайн-магазина, основанного казахстанской предпринимательницей Ажар Сафиновой. За плечами Ажар – учеба в Institut Francais de laMode и работа в Louis Vuitton. Переехав в Милан, она основала компанию Dei Due Mondi, и занялась консультированием в сфере баинга одежды и аксессуаров.

В конце 2015 года Ажар запустила интернет-магазин Aere' Store. Идея заключалась в следующем: продавать аутентичную, высокого качества одежду и аксессуары независимых брендов. Вещи, свободные от тенденций. На сегодняшний день в Aere' Store можно найти продукцию брендов Akira Naka, Asciari Milano, Assel, Caftanii Firenze, George Keburia, Hugo Matha, Y/Project, Marskin Ryyppy, Wanda Nylon, Peet Dullaert, Saskia Diez и др. Физический магазин Aere' Store открыл свои двери в Милане по адресу: Via Lanzone, 7. В творческом пространстве, обставленном предметами интерьера Andrea Giovannetti, представлены одежда и аксессуары, а также предметы интерьера Taroni Trash.