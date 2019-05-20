Съемка BURO x glo: на улицах Урбана

Street style, который мы знаем по фотографиям с недель моды, далёк от настоящего и аутентичного уличного стиля. Снимки блогеров и модников могут быть вызваны вдохновением, но профессиональные тренд-хантеры редко ориентируются на них, собирая материал для очередного тренд-бука. Они путешествуют по миру и наблюдают в больших и маленьких городах за обычными людьми на улицах: чем они живут, что едят, о чём говорят, чем занимаются и как одеваются. Удобно и функционально, или ярко и вычурно? Это люди, одетые в винтажные вещи, или те, кто предпочитает модную высокотехнологичную одежду? Неважно. Охотники за трендами и стритстайл-фотографы ищут индивидуальность. Выражать её могут различными способами и с помощью разных вещей. Те же гаджеты, с которыми не расстаётся человек, – смартфоны, смарт-часы или инновационные высокотехнологичные девайсы glo – могут сказать о владельце если не всё, то многое.

glo – прогрессивная система нагревания табака, которая удобнее обычных сигарет. Каждый обладатель glo сможет найти свой девайс, размером и цветом полностью отражающий его стиль. Благодаря новой коллекции glo mini в палитре появились ещё два дополнительных цвета – красный и синий. Захватив с собой последние системы glo, мы переместились в центр Алматы, чтобы постараться передать вам дух города, стиль и индивидуальность его жителей.

Арт-директор: Нуртас Сисекенов

Фото: Нуртас Сисекенов

Стиль: Карлыгаш Нурдилда

MUAH: Галия Бегеева

Ассистент: Айгерим Танатар

Модели: Иванка Карпачева, Кирилл Флаймэн

Одежда: Wallride Store, Seven Lifestore, 1st Aid Showroom, Asay Jurek, AiSho Atelier, Lenazh, Lamoda.kz

Аксессуары: Prizma Store, Seven Lifestore