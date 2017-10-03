Семейное дело: Семья Кроуфорд-Гербер в рекламе Omega

Сотрудничество часового бренда Omega и Синди Кроуфорд началось еще в 1995 году. Спустя 22 года супермодель остается мировым амбассадором марки. Более того, Omega предложили молодому поколению продолжить семейное дело – так новыми лицами бренда стали Кайя и Пресли Гербер.

В новой рекламной кампании, снятой Питером Линдбергом, приняли участие все четверо членов семьи – Синди, ее муж Рэнди Гербер, Кайя и Пресли. "Мое сотрудничество с Omega было замечательным, и я уверена, что Кайли и Пресли также будут наслаждаться работой с этим брендом. Они оба невероятно талантливы, и я горжусь тем, что они продолжут мое дело", – прокомментировала модель.