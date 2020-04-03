Текстиль присутствовал в жизни людей на протяжении веков, и служил идентификатором ключевых технологических трансформаций. Революционный поворот в развитии текстильной промышленности произошел в Манчестере в 1783 году с появлением первых текстильных фабрик - в тот момент индустрия поменялась. Манчестеру было присвоено прозвище Cottonopolis, так как город стал столицей хлопчатобумажной промышленности. Я обожаю текстиль, слежу за его эволюцией и принимаю активное участие в создании следующего поколения устойчивых тканей. Ведь сегодня, как и двести лет назад, инновации в индустрии моды и промышленного дизайна начинаются с материала.

Помимо прямой функции текстиля в одежде и интерьере, в качестве защиты, комфорта и эстетики, он также передавал социальный статус человека. Текстиль окружает нас и по сей день, в цикле жизни: от пеленок, белой дорожки невесты, и до белой ткани перед погребением; в цикле дня: контакт с постельным бельем, одеждой, салфетками, шторами, мягкой мебелью в доме и в автомобиле. Что еще сегодня начинает набирать обороты в нашей повседневной жизни? Технологии.

Ближайшие годы присутствие технологий в нашей жизни и в жизни городов будет только расти. В этом можно было убедиться на примере последних двух недель - многих из нас карантин заставил экстренно перейти в онлайн за рекордно сжатые сроки. Об этом же говорят множественные IT-выставки по всему миру, в которых сегмент "умного дома" и других инноваций для жизни только растет. Я могла увидеть это своими глазами, посетив выставку CES в 2016-ом году, в Лас-Вегасе, где продвинутые IT компании и стартапы представляют последние новинки.

Технология Jacquard Коллаборация Jacquard by Google и Saint Laurent Технология Jacquard Джинсовая куртка Levi's с сотканной технологией Jacquard

Один из основных трендов IT индустрии - невидимые технологии, которые стирают посредников между человеком и нужным действием. Например, активнее всего этот функционал прорабатывается в финансовой сфере - в будущем банки планируют полностью избавиться от карточек или телефонов, чтобы оплачивать можно было рукой или отпечатком пальца. Подобную технологию уже можно увидеть в Amazon Go, оффлайн-магазинах техногиганта. Техника не будет окружать нас в привычном ее виде, но она по-прежнему будет присутствовать и контролировать нашу жизнь. Антидотом образа жизни у экранов станет тактильность. Прикосновения дарят нам ощущение присутствия "здесь и сейчас", соединяют нас с телом, и с тем, к чему мы притрагиваемся. Они пробуждают в нас чувства и осознания. И в этом смысле ткани - один из основных проводников в мир новых технологий.

Какие технологии есть в мире моды, помогающие нам сократить использование экрана, при этом сохраняя основные функции гаджета? Ответом на такой вызов стало изобретение Jacquard by Google ATAP. Это инновация, разработанная изобретателем, дизайнером и основателем Google ATAP Иваном Пупыревым, позволила перевести тач скрины в нить и соткать из нее жаккардовую ткань. Так джинсовые куртки от Levi's с сотканной технологией Jacquard позволяют пользователю управлять музыкой, звонками и навигацией простыми прикосновениями к манжету на рукаве. Сейчас эта технология взяли на вооружение уже несколько брендов: Commuter и Trucker куртках Levi's, Saint Laurent для своих рюкзаков и adidas GMR x fifa для кроссовок. Последнее изобретение было представлено в феврале 2020 года в Париже. Это сотрудничество функции стало первым опытом интеграции Jacquard в компьютерную игру.

Из менее транспарентных технологий в тканях, но меняющих невербальную (визуальную) коммуникацию через одежду можно вспомнить работу дизайнера Беназ Фарахи "Caress of the gaze" - что в переводе "Нежность взгляда", которую она создала при поддержке компании Autodesk в их резиденции Pier 9, в Сан-Франциско. Беназ исследует возможности 3D распечатанных вещей, которые дают нам новые способы коммуникации с окружающей средой.

Беназ Фарахи "Нежность взгляда" Беназ Фарахи "Нежность взгляда" Беназ Фарахи "Нежность взгляда"

Коротко об изобретении: придуманная ею накидка состоит из пластиковых игл, распечатанных на 3D принтере, под иглами, установлена видеокамера с микроконтроллером. Сенсорная камера может установить возраст, пол и взгляд человека напротив, и она фиксирует движение зрачка. Таким образом паттерн/узор на ткани оживляется и создает завихрение в точках фокуса взгляда.

Искуссно сочетать современные технологии и ремесленничество в создании кутюрных нарядов удается голландскому дизайнеру Айрис Вон Херпен. Ее работы восхищают изяществом и количеством интеллектуальной, цифровой и ручной работы. Ее называют пионером в области печати одежды на 3D принтере.

Сейчас основателями американских модных брендов становятся не только выходцы знаменитых Parsons, FIDM, FIT и Pratt, но и выпускники MIT. В основном к ним относятся креативные предприниматели, создающие повседневную одежду из тканей костюмов для космонавтов - Ministry of Supply или ребята, основавшие современный бренд оптики Warber Parker. Помимо этого Массачусетский технологический университет известен своим подразделением MIT Media Lab, возглавляемый Нери Оксман. Нери - профессор, биолог, архитектор и дизайнер. Среди ее wearable работ есть проект «Странники: Астробиологическое исследование», включающий в себя четыре вещи, которые изготовлены из так называемой "живой" материи. Используя синтетическую биологию, этот материал будет использоваться для создания микрообитаний или систем, которые позволят людям исследовать другие планеты в солнечной системе и взаимодействовать с окружающей средой, которая в противном случае была бы смертельной. «С помощью этой коллекции мы разработали пространственные и материально-сложные носимые устройства, указывающие на возможность содержания живой материи, способной взаимодействовать с окружающей средой» , - рассказала Оксман.

Интересный факт: Нери Оксман работала в Казахстане. Нери напечатала стекло на 3D принтере, которое потом архитектор Норман Фостер использовал при строительстве и оформлении торгового центра Хан Шатыр.

Нери Оксман «Странники: Астробиологическое исследование» Нери Оксман «Странники: Астробиологическое исследование» Нери Оксман «Странники: Астробиологическое исследование» Нери Оксман «Странники: Астробиологическое исследование»

Визионер и предсказатель трендов Ли Эделкорт, а также декан программы исследований гибридного дизайна, воспитывает новое поколение текстильных дизайнеров на факультете MFA Textile Program в Parsons. Студенты изучают как истоки ткачества, так и современные IT технологии. В будущем она планирует соединить опыт Hudson Valley (Нью Йорк) и Silicon Valley (Сан Франциско).

Сегодня единственный путь развития моды - это переосмысление материалов и их функциональности. Только тогда мы сможем получить инновационный продукт. Я верю в понятие "cross fertilization" - так называемый "плодотворный обмен идеями", в то, что потенциал инноваций велик, если поместить дизайнера, ученого, художника и инженера в одно помещение и оснастить всем необходимым для экспериментов - то в результате можно получить удивительные открытия.

Как вы поняли, практика создания материалов в лабораториях, а не на текстильных фабриках, уже началась. Не удивляйтесь, когда в ближайшем будущем на тканях увидите Made in Silicon Valley, ведь techстиль в моде - не за горами.