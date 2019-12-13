Разумный подход: качественные секонд-хэнды Алматы

Сегодня текстильная промышленность является одной из самых загрязняющих - наравне с тяжелой промышленностью и мясным производством. Если вы заботитесь об экологии, но одновременно не хотите оставаться без обновок - на помощь придет винтаж. Магазины с товарами вторичного использования стали невероятно распространены по всему миру. Мы также поддерживаем тенденцию и предлагаем вам пять качественных секонд-хендов в Алматы.

Dala Bala

Dala Bala, в переводе с казахского означает "дитя улиц". Это винтажный шоурум, в котором собраны несколько секонд-хендов. Их объединяет одна миссия - помочь современному горожанину одеваться экологично, качественно, красиво и при этом недорого. Вещи, которые долго не продаются, ребята выставляют по свободной цене, отдают нуждающимся или раздают бесплатно на гаражных распродажах. "Мы хотим показать, что альтернатива неэтичному потреблению есть", - рассказывает Беназир, основательница Sandyq Store, одного из проектов Dala Bala.

Адрес: Панфилова, 92, над аниме-магазином.

Sandyq Store

У казахов есть традиция хранить вещи в большом красивом сундуке, чтобы позже передать их по наследству или носить самим. Беназир решила соединить казахскую традицию, экологичное потребление и культуру одеваться в секондах в названии своего проекта. В магазине представлены советские винтажные вещи и более casual вещи. В основном это вещи советского производства и масс-маркет, люкс там не представлен. Sandyq расположен в корнере Dala Bala.

Momo Reuse Store

Проект существует 3 года. Больше всего в магазине кислотных олимпиек, ветровок из 80-х и 90-х, спортивной одежды и горнолыжных костюмов. Для ребят также важно происхождение тканей - Momo Reuse выбирают одежду из веган-материалов. Более того, в своих съемках ребята делают акцент на унисекс-стиль. Сам магазин расположен в одном месте с Dala Bala.

ChaSha

В ChaSha можно приобрести вещи, расписанные вручную основательницей проекта Жанар. Также в магазине представлена женская одежда, аксессуары и книги. На память обязательно стоит забрать подвески, сделанные в СССР, рубашки и хендмейд украшения. Цены в основном не превышают 10 000 тенге,

Asaý Júrek

Asay Jurek - это комиссионный винтажный магазин и первопроходцы в нише селективного секонд-хенда. Здесь можно найти не только куртки из 80-х и джинсы Levi's, но и классические платья 40-х и 50-х, пальто 60-х, тренчи Burberry и восточный винтаж. Владельцы собирают вещи со всего мира, а также примут их у вас. Здесь берут только очень качественные, интересные и хорошо сохранившиеся вещи - поэтому здесь можно найти много брендов.

Адрес: Валиханова, 43