Самый полный архив о моде: где искать интервью, фотографии, коллекции и редкие книги

За время карантина множество институции начали переводить свои материалы в онлайн. Но отличные архивы существовали и ранее - правда, их сложнее было найти. На днях институт Polimoda опубликовал полный список разных ссылок, по которым можно найти сборники данных, которыми пользуются студенты, ученые и исследователи, но к которым может обратиться и любой пользователь интернета. Делимся этим списком с вами - тут сборники коллекций одежды, архивы показов большинства дизайнеров, журналы, книги, видеозаписи и множество другой информации.

Общие ссылки

В общий список кураторы Polimoda включили самые интересные на их взгляд ссылки. Тут и полная бесплатная коллекция издательства Гетти, и коллекция произведений Метрополитен-музея и музея Соломона Гуггенхайма, а также ссылка на диджитал-библиотеку Hathi Trust, которая соединяет в своем архиве самые крупные библиотеки мира. Еще кураторы посчитали полезными ссылки на сервис, которые позволяет искать цвета для нужного вам понятия (например, если забить слово “рассвет”, программа выдаст вам цвета, которыми можно его нарисовать), а также сервис по поиску авторских прав.

Архивы музеев и модных библиотек

Даже если за время карантина вам до смерти надоели онлайн-музеи и уже хочется пойти в настоящий, обратите внимание на этот список. Здесь кураторы собрали самую полную выборку институций, в которых представлены коллекции костюма. По этим ссылкам можно будет изучить то, как формировалась одежда практически во всех странах мира - от Музея Киото до Филадельфийского музея. Еще одна важная ссылка - на сайт ассоциации Europeana, которая собирает все диджитал-документы существующих брендов. Также в сервисе Google Arts & Culture можно найти раздел Fashion, где собраны фотографии костюмов разных эпох и народов.

Журналы

Пожалуй, самый интересный раздел всей подборки. Среди рекомендаций - ссылки на профессиональные платформы типа Lyst и The Industry, которые собирают аналитику и бизнес-публицистику, но больший интерес представляют ссылки на архивы журналов. Например, там можно найти почти все выпуски журнала Harper’s Bazaar с 1867 года, а также множество выпусков первых глянцевых светских журналов, в основном французских. Это Adam, La Revue de l’homme, ART GOÛT BEAUTÉ, Figaro и многих других. Также можно найти весь архив итальянского и французского Vogue, начиная с 1920 года.

История моды

Книг, посвященных истории моды - много, но кураторы Polimoda решили отобрать самые полные и интересные работы на эту тематику. Это 20,000 Years of Fashion - масштабная энциклопедия моды, выпущенная еще в 1967 году, A History of Costume Карла Колера с 600 иллюстрациями, созданными вручную, Seeing Through Clothes Энн Холандер, а также еще десятки специализированных изданий, которые освещают моду с разных аспектов - эротизма, культуры, искусства, этноса и многого другого.

История дизайнеров

Конкретно этот раздел можно было бы расширить - выборка книг по дизайнерам достаточно ограничена, но все равно заслуживает внимание. Интересно, что кураторы достаточно много уделили его мэтрам прошлого - например, таким классикам как Олег Кассини, Чарльз Ворт и Поль Пуаре. Сразу несколько подробных биографий Диора, Сен-Лорана, Мияке и Живанши. Но особый интерес вызывает книга об Исааке Мизрахи, знаковой фигуры мира моды 90-х годов.

Субкультуры и документалки

Моду было бы сложно представить без субкультур и их влияния на нее. Поэтому их вынесли отдельным списком, хотя конкретно по этому пункту работ пока мало - всего три ссылки с исследованиями и три зина. Зин - это независимый печатный продукт, чаще всего сделанный в самиздате. Но на этот сектор стоит обратить внимание хотя бы ради панковского зина, сделанного в 70-х годах, а также феминистской газет Shocking Pink, рассказывающей историю феминистского движения. Отдельным блоком идут документалки о дизайнерах - там, в основном, современные и известные фильмы о наших современниках.

Иллюстрация и принты

Строго говоря, здесь собраны не только иллюстрации и принты, относящиеся к моде. В выборку попали сборники фотографии предметов интерьера и дизайна с конца XVIII века, а также листовки, на которых печатались образы модных горожан. Самая большая коллекция - у музея Метрополитен. Отдельного внимания заслуживает коллекция французского Пале-Гальера, в котором они собрали иллюстрации шаблонов из журналов XVIII, XIX веков - таких как La Mode Illustrée, например. Также в подборке собраны электронные книги, посвященные созданию принтов - правда, в основном там оказались американские исследования.