Кто одевает любимых героев? Рассказываем о самых известных художниках по костюмам

Вчера самый известный киносмотр в мире раздал заветные статуэтки. В том числе, художникам по костюмам - обычно это узкоспециализированная номинация, которая чаще всего интересует лишь людей из той же профессии. Но в этом году случился прецедент - художники по костюмам были номинированы за те же фильмы, которые боролись за приз в главной категории "Лучший фильм" (чаще всего академия награждала классические костюмированные драмы, которые редко награждались жюри). В честь этого мы решили рассказать о самых известных специалистах в этой сфере, которых сегодня можно считать полноправными со-авторами картин.

Эдит Хэд Вертиго, 1958 Завтрак у Тиффани, 1961

Эдит Хэд

Изначально мы планировали рассказывать о наших современниках, но не упомянуть Эдит Хэд было бы кощунственно. Эдит - главный голливудский художник по костюмам "золотой эпохи". Она была номинирована на "Оскар" 35 раз, и получила 9 наград - это больше чем любая другая женщина когда-либо получала на "Оскаре". Эдит проработала в Голливуде более 60 лет, сделала около 1000 проектов (если считать и телевизионные), и за свою карьеру успела поработать со всеми главными деятелями индустрии: Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор, Грейс Келли, Авой Гарднер и многими другими. Ее видение очень любил Альфред Хичкок - для него Хэд простилизовала 11 фильмов. Также она единственный художник по костюмам, который имеет свою звезду на "Аллее славы". У нее был свой узнаваемый образ - короткая черная челка, круглые очки, которые потом повторили в мультфильме "Суперсемейка".

Сэнди Пауэлл Банды Нью-Йорка, 2002 Фаворитка, 2018

Сэнди Пауэлл

Говоря о современности, первой, о ком стоит рассказать, является Сэнди Пауэлл. Она - признанный голливудский специалист по костюмированным драмам. В ее копилке - "Орландо", "Банды Нью-Йорка", "Влюбленный Шекспир", "Интервью с вампиром", "Авиатор" и многие другие известные нам картины. Последние несколько лет Пауэлл активно сотрудничает только с Мартином Скорсезе (за "Ирландца" Сэнди получила номинацию в этом году). Как и у Эдит Хэд, у Сэнди есть свой знаковый образ - ярко-рыжие волосы и короткая стрижка (за это ее в шутку прозвали Зигги Стардаст). Экстравагантная британка начинала учебу в Сент-Мартинс, но бросила его на последнем курсе, чтобы начать работать с режиссером-авангардистом Дереком Джарменом. Сегодня Сэнди - признанная звезда, которая, в отличие от коллег по цеху, никогда не остается в тени более медийных коллег. Например, на последней серии наград она везде приходила в белом смокинге, на котором просила расписываться селебрити. Сейчас она планирует его продать, а все вырученные деньги отправить на благотворительность.

Марк Бриджес Призрачная нить, 2017 Джокер, 2019

Марк Бриджес

В большинстве случаев, все голливудские стилисты в конце концов создают прочные тандемы с режиссерами. Так случилось и с Марком Бриджесом - он прославился за счет работ с Полом Томасом Андерсоном, на их счету 8 картин за 20 лет работы (например, за его последний фильм "Призрачная нить" Бриджес получил "Оскар"). Но свою карьеру он начал с бродвейских постановок и низкобюджетных хорроров. Всемирное признание Бриджес получил после картины "Артист" Мишеля Хазанавичуса. Он был впервые номинирован на "Оскар", и там же получил награду.

Жаклин Дюрран Гордость и предубеждение, 2005 Маленькие женщины, 2019

Жаклин Дюрран

Жаклин Дюрран - британская художница по костюмам, прославившаяся за счет классических британских исторических драм в стиле Джейн Остин. Например, одной из первых крупных работ, где она выступила в качестве художника по костюмам стал фильм "Гордость и предубеждение", до этого она работала на блокбастерах типа "И целого мира мало"). Позже Дюрран начала активно сотрудничать с режиссером Джо Райтом, который как раз специализируется на костюмированных драмах и даже вышла за него замуж. С Кирой Найтли у нее также сложился тандем - она одевала актрису для "Искупления" и "Анны Карениной". В этом году Дюрран получила заслуженный "Оскар" за работу над драмой Греты Гервиг "Маленькие женщины", который стал достаточно предсказуемым. Ведь чаще всего академия отдает предпочтение картинам, которые подразумевают масштабное историческое исследование и реконструкцию.

Арианна Филлипс Прерванная жизнь, 1999 Однажды в Голливуде, 2019

Арианна Филлипс

Арианна Филлипс - самый недооцененный художник по костюмам, считают многие критики. Филлипс пришла в кино из мира музыки, где в течение долгого времени одевала Мадонну, Ленни Кравица, Мика Джаггера и Кортни Лав, а также стилизовала съемки для Vogue Italia, The Face и Dazed & Confused. Но среди ее кинопроектов преобладают картины о современности - например, "Одинокий мужчина" Тома Форда, "Прерванная жизнь", "Под покровом ночи" и "Кингсман: секретная служба". В этот раз Ариана создавала костюмы "Однажды в Голливуде" - причем, она сама пригласила Тарантино на встречу, узнав, что тот собирается снимать кино о той эпохе. На встречу стилистка собрала коробочку с предметами, которые, как ей показалось, могли бы подойти эстетике картины. Одним из этих предметов была знаковая гавайская рубашка, которая позже оказалась на герое Брэда Питта. Правда, награда в очередной раз прошла мимо нее. Сам Тарантино регулярно жаловался в интервью, что академики игнорируют художников из его картин, хотя именно ему удается создать "самые популярные образы, в которых все потом будут ходить на Хэллоуине".

Дженни Беван Безумный Макс: Дорога ярости, 2015 Щелкунчик и Четыре королевства, 2018

Дженни Беван

Британская художница по костюмам, как и многие ее коллеги по цеху, начинала с английских костюмированных драм - это мелодрама "Комната с видом", экранизация романа "Разум и чувства", "Джейн Эйр" 1996 года. Долгое время Дженни специализировалась на картинах с историческим уклоном (по признанию критиков, ей блестяще удаются реконструкции), но мировую известность получила после работы над костюмами к фильму "Безумный Макс: Дорога ярости", за которую она в итоге получила "Оскара". Еще одна запоминающаяся работа последних лет - диснеевский "Щелкунчик и Четыре королевства".