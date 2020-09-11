Самые необычные герои модных кампаний: Горбачев, преступники и монахи

Выбор лиц для рекламной кампании - это один из важнейших пиар-ходов для любого крупного бренда. Выбрать героя, чей образ полностью соответствует миссиям компании, а также будет доступно транслировать посыл - всегда сложный и многоступенчатый процесс утверждения. Поэтому зачастую марки предпочитают выбирать безопасные варианты - крупных селебрити из мира музыки, кино или искусства с большой фанбазой и положительным имиджем. Таким образом, большинство рекламных контрактов сегодня уже перестали кого-либо удивлять. Но бывает и так, что марки решаются на очень нестандартные, даже рискованные ходы, которые затем окупаются огромным медийным покрытием и успехом. Рассказываем, как нестандартный выбор героев и образов может повлиять на имидж марки.

Михаил Горбачев для Louis Vuitton

Последний генсек некогда крупнейшей державы мира - как минимум необычный выбор для большой люксовой марки. Этот снимок стал частью рекламной кампании, посвященной длительным путешествиям и кардинальным изменениям в жизни. На опубликованной фотографии Горбачев изображен на заднем сидении дорогого автомобиля. Рядом с ним — приоткрытая дорожная сумка Louis Vuitton. Политик задумчиво смотрит в окно, за которым проплывает Берлинская стена. По мнению Эрика Уилсона, журналиста New York Times, "выражение лица Горбачева такое, будто в этой сумке он перевозит полоний-210". Это неудивительно - из дорожной сумки выглядывает газета, открытая на странице с новостью об убийстве Анны Политковской и Александра Литвиненко. Журналистка и бывший сотрудник КГБ скончались с разницей в один месяц в 2006 году - первую застрелили в лифте ее дома, второго отравили полонием-210, чрезвычайно редким и трудно обнаруживаемым радиоактивным веществом. Рекламная кампания вышла в 2007 году.

Рекламные кампании Оливьеро Тоскани для Benetton

На панорамном фото изображена группа улыбающихся мальчиков и девочек разных национальностей. Фон полностью белый. Лозунг гласит:"Все цвета мира". Это первая кампания итальянского фотографа Оливьеро Тоскани, сделанная в сотрудничестве с французским агентством Eldorado. Она завоевывает многочисленные награды по всему миру, но также получает и шквал критики - признак того, что изображения вызывают резонанс. В 1982 году визуальная коммуникация Benetton изменилась раз и навсегда, и оставила имя Тоскани в истории - он создал самые противоречивые и, пожалуй, самые известные рекламные образы в мире. Русский мальчик и американская девочка обнимают друг друга, палестинский мальчик и арабский мальчик вместе держат глобус, презервативы, только что рожденные младенцы, кладбище, окровавленная форма расстрелянного солдата и, конечно, электрический стул в тандеме с видео, в котором слово дается заключенным, приговоренным к смертной казни - каждое изображение, созданное Тоскани, было невероятно громким высказыванием. Более того, именно из слогана первой рекламной кампании "все цвета мира" родилось новое название бренда: United Colors of Benetton. Тоскани проработал с маркой 18 лет, откуда ушел в 2000 году. Его уход не был мирным. Для того, чтобы сделать портреты заключенных, приговоренных к высшей степени наказания, Тоскани с командой незаконно проникли в тюрьму штата Миссури, дезинформировав управление о цели встречи. Марке пришлось не только извиниться, но и пожертвовать $50 000 благотворительной организации, помогающей жертвам преступников. Позже Тоскани еще создаст несколько громких проектов - например, за изображение женских бедер в шортах с библейской надписью "Кто меня любит, тот следует за мной" Тоскани отлучили от церкви.

Элис Мэри Джонсон для Skims

Еще одна вариация того, как заключенные становятся звездами модных кампаний. В видеоролике для линейки корректирующего белья SKIMS, созданного Ким Кардашьян, снялась женщина по имени Элис Мэри Джонсон. Элис была осуждена в 1996 году на пожизненные срок за хранение и сбыт наркотиков. В 2018 году ее освободили - благодаря поручению Ким Кардашьян. Несколько лет назад звезда телешоу начала обучение на юридическом факультете, и с тех пор активно работает в этом направлении. В 2017 году Кардашьян прочла историю Джонсон, которая показалась ей несправедливой, — личный адвокат предпринимательницы начал работать над делом заключенной, а Ким — вести переговоры со старшим советником президента США Джаредом Кушнером и самим Дональдом Трампом о помиловании женщины.

Жители Цюриха для Vetements

Пусть эпоха Vetements, ознаменовавшая собой понятие постиронии в моде, окончательно ушла в прошлое, ее наследие продолжает жить. После того как Демна Гвасалия перенес свой офис из Парижа в Цюрих, одной из первых его работ стала рекламная кампания, в которой он снял обычных жителей Цюриха в нарочито модельных позах. На мостах, в парках, на остановках, овощных развалах, в телефонных будках и так до бесконечности - съемочная команда находила людей, которых переодевала на месте и фотографировала в классических позах. В съемке оказались задействованы все типажи, от мала до велика: и семьи с детьми на прогулке, и слоняющиеся без дела подростки, и спешащие на работу клерки, и тот самый легендарный курьер DHL, и обычный пенсионер.

Михаил Барышников для Rag & Bone

На первый взгляд кажется, что Барышников - классический герой рекламы. Танцор балета, дамский угодник, частично актер и просто красивый мужчина, Михаил Барышников мог бы блистать на вижуалах рекламы парфюма, одежды, автомобилей и спиртного. Но эта рекламная кампания привлекает внимание в первую очередь тем, что танцор снялся в ней в 70 лет. Мини-фильм со звездой балета и молодым танцором Lil’ Buck в главных ролях стал альтернативой показу. По словам одного из дизайнеров марки Маркуса Уэйнрайта, показы мужских коллекций, как правило, однообразны и скучны, и потому они с Дэвидом Невиллом решили создать фильм, который лучше запомнится публике. Так, в хореографии Барышникова присутствуют в основном элементы современного танца, что и всколыхнуло внимание к ролику.