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Мода / Лента

С костюмом только кеды: Выбор Роберта Паттинсона

Новая рекламная кампания Dior Homme

С костюмом только кеды: Выбор Роберта Паттинсона

Свободный художник  такова новая роль актера и амбассадора Dior Роберта Паттинсона в весенней кампании Dior Homme. Автором рекламной кампании стал Карл Лагерфельд. Для съемок рекламной кампании была выбрана подходящая для воплощения идеи площадка  мастерская Карла Лагерфельда, из окон которой открывается классическая панорама Парижа. 

Роберт Паттинсон сфотографирован на фоне шероховатых стен мастерской. Выбор актера в плане одежды очевидный: классический костюм без галстука с кедами (в таком виде актер часто появляется на красных ковровых дорожках) и черные джинсы с бомбером.

С костюмом только кеды: Выбор Роберта Паттинсона (фото 1)

С костюмом только кеды: Выбор Роберта Паттинсона (фото 2)

С костюмом только кеды: Выбор Роберта Паттинсона (фото 3)

Buro247.kz

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