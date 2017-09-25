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С костюмом только кеды: Выбор Роберта Паттинсона
Новая рекламная кампания Dior Homme
Свободный художник – такова новая роль актера и амбассадора Dior Роберта Паттинсона в весенней кампании Dior Homme. Автором рекламной кампании стал Карл Лагерфельд. Для съемок рекламной кампании была выбрана подходящая для воплощения идеи площадка – мастерская Карла Лагерфельда, из окон которой открывается классическая панорама Парижа.
Роберт Паттинсон сфотографирован на фоне шероховатых стен мастерской. Выбор актера в плане одежды очевидный: классический костюм без галстука с кедами (в таком виде актер часто появляется на красных ковровых дорожках) и черные джинсы с бомбером.
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