С костюмом только кеды: Выбор Роберта Паттинсона

Свободный художник – такова новая роль актера и амбассадора Dior Роберта Паттинсона в весенней кампании Dior Homme. Автором рекламной кампании стал Карл Лагерфельд. Для съемок рекламной кампании была выбрана подходящая для воплощения идеи площадка – мастерская Карла Лагерфельда, из окон которой открывается классическая панорама Парижа.

Роберт Паттинсон сфотографирован на фоне шероховатых стен мастерской. Выбор актера в плане одежды очевидный: классический костюм без галстука с кедами (в таком виде актер часто появляется на красных ковровых дорожках) и черные джинсы с бомбером.