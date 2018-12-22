Раф Симонс уходит из Calvin Klein

Раф Симонс покидает Calvin Klein менее чем через два года после начала своей работы в качестве креативного директора и за восемь месяцев до окончания контракта. Бренд не будет проводить показ в феврале.

Назначение бельгийского дизайнера, который до этого работал с Dior, было встречено модной общественностью с энтузиазмом. Ему дали полномочия, на которые бренды соглашаются очень редко – Симонс контролировал маркетинговую стратегию всех линий марки, запустил кутюрную линию, инициировал ребрендинг бутиков и лого Calvin Klein. Но несколько недель назад глава корпорации PVH Эмануэль Чирико выразил свои недовольства работой бельгийца – финансовые отчеты показывали, что инвестиции не окупаются. Изначально целью корпорации было расширить свое влияние и увеличить популярность среди обширной молодой аудитории. И несмотря на рекламную кампанию с семьей Кардашьян и назначение Милли Бобби Браун в качестве лица марки, стратегия оказалась безуспешной. А коллаборацию с центром Энди Уорхола и вовсе назвали "слишком художественной и недоступной для массового покупателя".

"Решение было взаимным ввиду новой стратегии бренда. Наши взгляды на развитие Calvin Klein Inc. разошлись с креативным видением Рафа Симонса", – сообщила компания PVH в официальном заявлении. Представители дизайнера обошлись без комментариев.