Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками

Героиня Барбары Брыльска в "Иронии судьбы" с особым трепетом готовила новогоднее платье, несмотря на тот факт, что праздник они должны были провести только вдвоем с Ипполитом в советской квартире. Сейчас уже не те дефицитные времена, но отношение к праздничному образу всегда особенное, неважно, будете ли вы праздновать его дома в кругу семьи, или же на торжественном приеме. Мы подготовили несколько вариантов, которые либо вдохновят вас на праздничный сценарий, либо подскажут, что надеть, если вы уже определись с местом проведения.

Дом, милый дом Вариантов, почему предпочтете родные стены любому другому месту много: это и желание побыть с родителями, и первый совместный Новый год с любимым человеком, и просто усталость от вечеринок. В любом случае, домашний праздник ассоциируется с комфортом. Пусть и новогодний наряд будет максимально удобным. Это может быть классический ugly свитер, кашемировый халат, плед, теплый кардиган или даже нарядная пижама.

Шумная вечеринка Новый год - лучший повод для пышной вечеринки. В качестве вдохновения можно обратиться к образам из фильмов - например, стоит пересмотреть "Клубную манию", "Студию 54", "Ночь в стиле буги" и документалку "Халстон". Блестящие короткие платья, бахрома, кристаллы, шелк, люрекс и мех - ваши лучшие друзья в эту ночь.

Горная сказка Помните клип 'Last Christmas'? Наверное, так выглядит идеальный рождественский уикенд с друзьями за городом зимой. Если вам все-таки удалось собрать всех друзей (это самая сложная часть любого праздника), найти подходящий домик в горах и украсить его - значит, Новый год почти удался. Правильный дресс-код дополнит атмосферу. Пусть это будет классика après ski эстетики - вязаные свитера и мягкие брюки, свободные пальто-халаты, теплые ботинки на меху, шарфы, дубленки и варежки.

Пляжный вариант Все чаще казахстанцы предпочитают улетать "зимовать" в более приятные теплые края. Таким образом, елку заменяют пальмы, а оливье - тропические фрукты. Но атмосферу праздника можно сохранить и там, если правильно подготовиться к событию. Например, вместо обычного купальника взять вариант в пайетках (да, выпускают и такие). Атмосферу дополнят роскошные шелковые халаты, платья-комбинации и цветастые парео.