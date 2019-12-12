Поиск

Kazakhstan
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками

Мода | Лента

Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками

Текст: Buro247.kz


Героиня Барбары Брыльска в "Иронии судьбы" с особым трепетом готовила новогоднее платье, несмотря на тот факт, что праздник они должны были провести только вдвоем с Ипполитом в советской квартире. Сейчас уже не те дефицитные времена, но отношение к праздничному образу всегда особенное, неважно, будете ли вы праздновать его дома в кругу семьи, или же на торжественном приеме. Мы подготовили несколько вариантов, которые либо вдохновят вас на праздничный сценарий, либо подскажут, что надеть, если вы уже определись с местом проведения.

Дом, милый дом

Вариантов, почему предпочтете родные стены любому другому месту много: это и желание побыть с родителями, и первый совместный Новый год с любимым человеком, и просто усталость от вечеринок. В любом случае, домашний праздник ассоциируется с комфортом. Пусть и новогодний наряд будет максимально удобным. Это может быть классический ugly свитер, кашемировый халат, плед, теплый кардиган или даже нарядная пижама.

Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 1)
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 2)
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 3)
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 4)
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 5)
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 6)
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 7)
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 8)
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 9)

Шумная вечеринка

Новый год - лучший повод для пышной вечеринки. В качестве вдохновения можно обратиться к образам из фильмов - например, стоит пересмотреть "Клубную манию", "Студию 54", "Ночь в стиле буги" и документалку "Халстон". Блестящие короткие платья, бахрома, кристаллы, шелк, люрекс и мех - ваши лучшие друзья в эту ночь. 

Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 10)
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 11)
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 12)
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 13)
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 14)
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 15)
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 16)

Горная сказка

Помните клип 'Last Christmas'? Наверное, так выглядит идеальный рождественский уикенд с друзьями за городом зимой. Если вам все-таки удалось собрать всех друзей (это самая сложная часть любого праздника), найти подходящий домик в горах и украсить его - значит, Новый год почти удался. Правильный дресс-код дополнит атмосферу. Пусть это будет классика après ski эстетики - вязаные свитера и мягкие брюки, свободные пальто-халаты, теплые ботинки на меху, шарфы, дубленки и варежки.

Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 17)
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 18)
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 19)
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 20)
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 21)
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 22)
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 23)
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 24)
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 25)
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 26)

Пляжный вариант

Все чаще казахстанцы предпочитают улетать "зимовать" в более приятные теплые края. Таким образом, елку заменяют пальмы, а оливье - тропические фрукты. Но атмосферу праздника можно сохранить и там, если правильно подготовиться к событию. Например, вместо обычного купальника взять вариант в пайетках (да, выпускают и такие). Атмосферу дополнят роскошные шелковые халаты, платья-комбинации и цветастые парео. 

Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 27)
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 28)
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 29)
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 30)
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 31)
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 32)
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 33)
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 34)
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 35)
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 36)
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 37)

Торжественный прием

Торжественный рождественский ужин как в в сказке "Щелкунчик" - образец классического празднования. Обычно, к такому готовятся заблаговременно и с особым тщанием подходят к выбору одежды. Для мужчин важен смокинг или костюм, для женщин - платье в пол, в котором будет удобно и танцевать. Впрочем, никто не отменял смокинга и для девушек - такой вариант будет не менее презентабельным. 

Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 38)
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 39)
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 40)
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 41)
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 42)
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 43)
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 44)
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 45)
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 46)
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 47)
Как одеться на новогоднюю вечеринку дома, в горах и на пляже? Делимся подсказками (фото 48)

Статьи по теме

Подборка Buro 24/7

Новогодние бьюти-новинки, от которых разбегаются глаза
Звезда домашней вечеринки: варианты новогоднего макияжа для всех
Какие украшения дарить на Новый год? Праздничный гид

Оставьте комментарий