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Пять пар красивой обуви в коллекции Casadei x Lena Perminova
В продаже – с 3 октября на Farfetch
Модель, филантроп и икона street style Лена Перминова выпустила коллекцию обуви совместно с итальянским брендом Casadei. В осеннюю капсулу Casadei x Lena Perminova вошли пять моделей обуви: жемчужно-розовые шелковые лодочки Blade, две модели ботфортов – из ткани на шнуровке с открытым носом и кожаные, ботильоны на массивном каблуке и "армейские" ботинки.
"Я была счастлива принять участие в проекте и поработать с одним из самых любимых и вдохновляющих дизайнеров. Совместно с Чезаре мы создали коллекцию, в которой нам удалось найти идеальный баланс между моим стилем и ДНК бренда", – рассказывает Лена Перминова.
Купить любую пару из коллекции можно будет с 3 октября на Farfetch.com
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