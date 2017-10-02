Пять пар красивой обуви в коллекции Casadei x Lena Perminova

Модель, филантроп и икона street style Лена Перминова выпустила коллекцию обуви совместно с итальянским брендом Casadei. В осеннюю капсулу Casadei x Lena Perminova вошли пять моделей обуви: жемчужно-розовые шелковые лодочки Blade, две модели ботфортов – из ткани на шнуровке с открытым носом и кожаные, ботильоны на массивном каблуке и "армейские" ботинки.

"Я была счастлива принять участие в проекте и поработать с одним из самых любимых и вдохновляющих дизайнеров. Совместно с Чезаре мы создали коллекцию, в которой нам удалось найти идеальный баланс между моим стилем и ДНК бренда", – рассказывает Лена Перминова.

Купить любую пару из коллекции можно будет с 3 октября на Farfetch.com