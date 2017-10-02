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Мода / Лента

Пять пар красивой обуви в коллекции Casadei x Lena Perminova

В продаже – с 3 октября на Farfetch

Пять пар красивой обуви в коллекции Casadei x Lena Perminova

Модель, филантроп и икона street style Лена Перминова выпустила коллекцию обуви совместно с итальянским брендом Casadei. В осеннюю капсулу Casadei x Lena Perminova вошли пять моделей обуви: жемчужно-розовые шелковые лодочки Blade, две модели ботфортов – из ткани на шнуровке с открытым носом и кожаные, ботильоны на массивном каблуке и "армейские" ботинки. 

"Я была счастлива принять участие в проекте и поработать с одним из самых любимых и вдохновляющих дизайнеров. Совместно с Чезаре мы создали коллекцию, в которой нам удалось найти идеальный баланс между моим стилем и ДНК бренда"– рассказывает Лена Перминова. 

Купить любую пару из коллекции можно будет с 3 октября на Farfetch.com

Пять пар красивой обуви в коллекции Casadei x Lena Perminova (фото 1)

Пять пар красивой обуви в коллекции Casadei x Lena Perminova (фото 2)

Пять пар красивой обуви в коллекции Casadei x Lena Perminova (фото 3)

Пять пар красивой обуви в коллекции Casadei x Lena Perminova (фото 4)

Buro247.kz

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