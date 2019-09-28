Прямое включение: трансляция показа Valentino

Самая длинная и масштабная неделя моды - Парижская - выходит на финишную прямую. Впереди осталось несколько шоу главных модных домов, среди которых и показ Valentino. Сегодня креативный директор дома Пьерпаоло Пиччоли считается одним из ключевых деятелей индустрии моды, что подтверждает недавно вышедший специальный номер BoF 500.

Прямая трансляция шоу Valentino состоится сегодня в 17:00 по парижскому времени и в 21:30 – по астанинскому. Увидимся вечером на BURO. Kazakhstan.