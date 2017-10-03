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Финишная прямая: Онлайн-трансляция показа Miu Miu из Парижа
В 18:30 по времени Астаны
Самая длинная из четырех недель моды – Парижская – подходит к своему завершению. По традиции закрывают ее показы трех крупнейших домов моды – Chanel, Louis Vuitton и Miu Miu. Увидеть новую работу одного из наиболее значимых дизайнеров современности Миуччи Прада можно одновременно с гостями показа весна-лето 2018.
Прямая трансляция шоу Miu Miu состоится сегодня в 14:30 по миланскому времени и в 18:30 – по астанинскому. Увидимся вечером на Buro 24/7.
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