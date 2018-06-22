Прошел показ первой коллекции Вирджила Абло для Louis Vuitton

В начале этого года произошло сразу несколько значительных перестановок в индустрии – автор уже легендарной коллекции Louis Vuitton x Supreme Ким Джонс перешел в Dior Homme, Крис ван Аш, проработавший в Dior c 2007 года, отправился в Berlutti, а место Джонса занял бывший подопечный Канье Уэста Вирджил Абло. Абло известен как негласный лидер хайпбистов (это звание ему принес его собственный бренд Off-White, на показе которого юные поклонники устроили драку на входе), поэтому выбор руководства LVMH показался более чем очевидным. Сможет ли бывший арт-директор Канье повторить успех Джонса? Этим вопросом задавались все журналисты и критики. Вчерашнее шоу показывает: да, может.

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Показ решено было устроить в Пале-Рояль. Гигантский подиум был выкрашен во все цвета радуги – в расцветку аксессуаров (за несколько часов до показа Абло выложил в Инстаграм фото переливающейся разноцветной спортивной сумки). В основу коллекции легли знаковые для Абло футболки и худи, мужские костюмы, пластиковые плащи и спортивные треники. Правда, ажиотаж создавала не столько одежда, сколько гости и модели показа: на подиум вышли близкий друг дизайнера Kid Cudi и скейтер Блонди. Поздравить друга с дебютом также прилетели Канье Уэст, Ким Кардашьян, Рианна, Рита Ора, Белла Хадид и многие другие. Самый трогательный момент случился в конце шоу – во время финального прохода Абло подошел к Уэсту и оба расплакались.

Знаменательным этот показ стал еще по одной причине – он стал первым для казахстанского дизайнера Абзала Исса Бекова, который заступил на работу в LVMH ровно две недели назад. В дизайнерской работе Абзал участие не принимал, но помогал со стайлингом и подготовкой.