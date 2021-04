Принт жив! Каким журналам ковидный кризис пришелся на пользу

Казалось бы, новости и аналитика окончательно перекочевали в веб - из-за скорости и доступности информации. Но за время пандемии, президентских выборов и их экономических последствий предпочтения читателей немного изменились, все это пробудило аппетит к крупным аналитическим материалам. Аудитория таких изданий, как The Atlantic увеличилась на треть - до 32,6 миллионов, а The New Yorker — до 23 миллионов. Для последнего это стало рекордом.