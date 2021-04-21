Поиск

Kazakhstan
Принт жив! Каким журналам ковидный кризис пришелся на пользу

Мода | Лента

Принт жив! Каким журналам ковидный кризис пришелся на пользу

Текст: Катерина Милославская


Еще недавно было очевидно, что эпоха печатных СМИ находится на логичном этапе своего завершения. Принт перешел в категорию приятных безделушек, которые не несут в себе былой информационной ценности. Казалось бы, ситуация с Covid-19 должна была только ухудшить ситуацию. Но, что удивительно, некоторым журналам всеобщий кризис пошел на пользу. 

1

Домашний декор и дизайн

По отчету Women's Wear Daily, самый активный рост показали печатные журналы, посвященные тематике архитектуры, дизайна и декора. Во время локдауна люди проводили все свое время дома, поэтому неудивительно, что интерес к декору так резко вырос. В Америке печатный Architectural Digest увеличил свою аудиторию на 18% за прошлый год, хотя последние пять лет показатели демонстрировали стабильное снижение интереса к журналу. Резко вырос веб, мобильный и видеотрафик.
Еще немного цифр: Аудитория Veranda выросла на 33%, House Beautiful — на 18%, Elle Decor — на 6%, а Good Housekeeping, принадлежащий медиаконгломерату Hearst, — на 30% (а это, на секундочку, плюс 59,7 миллионов читателей).

2

Bookazines

Во время пандемии также вырос спрос на тематические журналы или "буказины" - объемные номера, посвященные одной теме и выходящие не чаще одного раза в три месяца. Вот, что говорит президент медиаконгломерата Meredith Corp., который запустил "буказин" People Royals о британской королевской семье: "Наш бизнес по выпуску тематических журналов увеличился на 3% по сравнению с прошлым годом. Если учесть, что аэропорты были закрыты, а розничная торговля была сосредоточена на продаже продуктов питания и предметов первой необходимости, то это довольно впечатляющая работа. Мы продали 19,5 миллионов экземпляров наших тематических журналов по цене 9,99 долларов".

Принт жив! Каким журналам ковидный кризис пришелся на пользу (фото 1)
Принт жив! Каким журналам ковидный кризис пришелся на пользу (фото 2)

3

Глянец с культовыми обложками

Хуже всего по-прежнему справляются печатные глянцевые журналы, однако одно старое проверенное средство до сих пор помогает поднять продажи - это обложки со знаменитостями. Например, аудитория Vogue в прошлом году упала почти на 6%, но декабрьский выпуск с Гарри Стайлзом в небесно-голубом кружевном платье Gucci на обложке сразу же смели с полок (он стал самым продаваемым выпуском Vogue в 2020 году). Такого же результата ждут от майской обложки авторства Энни Лейбовиц с поэтессой Амандой Горман, выступившей на инаугурации Джо Байдена, которая за последние пару месяцев стала любимицей американской публики.

4

Новости и аналитика

Казалось бы, новости и аналитика окончательно перекочевали в веб - из-за скорости и доступности информации. Но за время пандемии, президентских выборов и их экономических последствий предпочтения читателей немного изменились, все это пробудило аппетит к крупным аналитическим материалам. Аудитория таких изданий, как The Atlantic увеличилась на треть - до 32,6 миллионов, а The New Yorker — до 23 миллионов. Для последнего это стало рекордом.

Принт жив! Каким журналам ковидный кризис пришелся на пользу (фото 3)
Принт жив! Каким журналам ковидный кризис пришелся на пользу (фото 4)

5

Кулинария

В этой категории все более или менее понятно — во время пандемии люди стали чаще готовить дома (и искать интересные рецепты и подборки). Также многим захотелось сохранить рецепты в физическом формате. Увеличить аудиторию получилось даже у журнала Bon Appétit, который летом оказался в центре скандала из-за расистских заявлений теперь уже бывшего главреда Адама Рапопорта. Аудитория Bon Appétit выросла на 3,7%, а это означает прибавку весом в 30,6 миллиона читателей.

6

Здоровье

Неудивительно, что некоторые журналы о здоровье и фитнесе тоже показали хорошие результаты. Все больше читателей хотят научиться заботиться о себе. И за время карантина люди с удовольствием подписывались именно на печатные версии СМИ, предоставляющие четко структурированную информацию. Так, аудитория Women’s Health выросла на 17,4%, Bicycling — на 13,7%, Prevention — на 15,9%, а Men’s Health — на 8%. 

Сохранится ли тенденция в будущем - пока неизвестно. Но уже сейчас понятно, чем журналы могут привлекать людей. Мы страдаем от перенасыщения информацией, нам нужен не новый контент, а тщательно отобранный и структурированный, отличающийся от разрозненных кусков информации, которые мы подбираем в вебе и соцсетях.  

Статьи по теме

Подборка Buro 24/7

Почему в 2020 году глянцевые журналы до сих пор напоминают фильм "Дьявол носит Prada"?
Какие журналы выживут в наступившем будущем?

Оставьте комментарий

Больше