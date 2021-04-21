Принт жив! Каким журналам ковидный кризис пришелся на пользу

Еще недавно было очевидно, что эпоха печатных СМИ находится на логичном этапе своего завершения. Принт перешел в категорию приятных безделушек, которые не несут в себе былой информационной ценности. Казалось бы, ситуация с Covid-19 должна была только ухудшить ситуацию. Но, что удивительно, некоторым журналам всеобщий кризис пошел на пользу.

1 Домашний декор и дизайн

По отчету Women's Wear Daily, самый активный рост показали печатные журналы, посвященные тематике архитектуры, дизайна и декора. Во время локдауна люди проводили все свое время дома, поэтому неудивительно, что интерес к декору так резко вырос. В Америке печатный Architectural Digest увеличил свою аудиторию на 18% за прошлый год, хотя последние пять лет показатели демонстрировали стабильное снижение интереса к журналу. Резко вырос веб, мобильный и видеотрафик.

Еще немного цифр: Аудитория Veranda выросла на 33%, House Beautiful — на 18%, Elle Decor — на 6%, а Good Housekeeping, принадлежащий медиаконгломерату Hearst, — на 30% (а это, на секундочку, плюс 59,7 миллионов читателей).

2 Bookazines

Во время пандемии также вырос спрос на тематические журналы или "буказины" - объемные номера, посвященные одной теме и выходящие не чаще одного раза в три месяца. Вот, что говорит президент медиаконгломерата Meredith Corp., который запустил "буказин" People Royals о британской королевской семье: "Наш бизнес по выпуску тематических журналов увеличился на 3% по сравнению с прошлым годом. Если учесть, что аэропорты были закрыты, а розничная торговля была сосредоточена на продаже продуктов питания и предметов первой необходимости, то это довольно впечатляющая работа. Мы продали 19,5 миллионов экземпляров наших тематических журналов по цене 9,99 долларов".

3 Глянец с культовыми обложками

Хуже всего по-прежнему справляются печатные глянцевые журналы, однако одно старое проверенное средство до сих пор помогает поднять продажи - это обложки со знаменитостями. Например, аудитория Vogue в прошлом году упала почти на 6%, но декабрьский выпуск с Гарри Стайлзом в небесно-голубом кружевном платье Gucci на обложке сразу же смели с полок (он стал самым продаваемым выпуском Vogue в 2020 году). Такого же результата ждут от майской обложки авторства Энни Лейбовиц с поэтессой Амандой Горман, выступившей на инаугурации Джо Байдена, которая за последние пару месяцев стала любимицей американской публики.

4 Новости и аналитика

Казалось бы, новости и аналитика окончательно перекочевали в веб - из-за скорости и доступности информации. Но за время пандемии, президентских выборов и их экономических последствий предпочтения читателей немного изменились, все это пробудило аппетит к крупным аналитическим материалам. Аудитория таких изданий, как The Atlantic увеличилась на треть - до 32,6 миллионов, а The New Yorker — до 23 миллионов. Для последнего это стало рекордом.

5 Кулинария

В этой категории все более или менее понятно — во время пандемии люди стали чаще готовить дома (и искать интересные рецепты и подборки). Также многим захотелось сохранить рецепты в физическом формате. Увеличить аудиторию получилось даже у журнала Bon Appétit, который летом оказался в центре скандала из-за расистских заявлений теперь уже бывшего главреда Адама Рапопорта. Аудитория Bon Appétit выросла на 3,7%, а это означает прибавку весом в 30,6 миллиона читателей.

6 Здоровье

Неудивительно, что некоторые журналы о здоровье и фитнесе тоже показали хорошие результаты. Все больше читателей хотят научиться заботиться о себе. И за время карантина люди с удовольствием подписывались именно на печатные версии СМИ, предоставляющие четко структурированную информацию. Так, аудитория Women’s Health выросла на 17,4%, Bicycling — на 13,7%, Prevention — на 15,9%, а Men’s Health — на 8%.

Сохранится ли тенденция в будущем - пока неизвестно. Но уже сейчас понятно, чем журналы могут привлекать людей. Мы страдаем от перенасыщения информацией, нам нужен не новый контент, а тщательно отобранный и структурированный, отличающийся от разрозненных кусков информации, которые мы подбираем в вебе и соцсетях.