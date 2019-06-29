Предложения, от которых невозможно отказаться: летние скидки 2019

Лето - традиционное время, когда сайты-агрегаторы устраивают сезонные распродажи. И хотя скидки любят все, пользоваться ими умеют немногие. Например, летом лучше всего охотиться именно за зимними вещами - да, пуховик или сапоги сразу не наденешь (хотя очень хочется), но именно сейчас они достигают скидочного зенита. Во-вторых, некоторые сайты имеют хитрости в алгоритме - например, скидка появится уже после того, как вы добавите товар в корзину. Третий факт - если вы видите, что какой-то бренд массово распродает все вещи (например, сейчас такое случилось с работами Рафа Симонса от Calvin Klein), то можно понять, что бренд испытывает не лучшие времена. А это значит, что скидка будет увеличиваться, если спроса не будет. Поэтому лучше будет подождать - возможно, цена уменьшится еще больше. А пока делимся 10 вещами, которые стоит приобрести на летних скидках 2019 года.

Кошелек Jacquemus, цена до - примерно 85 500 тенге, после - примерно 63 460 тенге. Сайт - ssense.com

И хотя скидка здесь не такая уж и большая, предложением стоит воспользоваться прямо сейчас. Например потому, что миниатюрные сумки или кошельки на шее сейчас - самый горячий тренд сезона, а Jacquemus был одним из брендов, его запустивших. Берите и будьте впереди планеты всей уже сейчас.

Шорты-палаццо Maison Margiela, цена до - примерно 156 000 тенге, цена после - примерно 32 628 тенге. Сайт - Yoox.com

Как раз тот случай, когда действует горячее предложение и дополнительная скидка в 25 процентов активируется после добавления в корзину. Всего 30 000 за шорты Maison Margiela - отличное предложение, мы считаем.

Рубашка Calvin Klein 205W39NYC, цена до - 168 000 тенге, после - примерно 45 228 тенге. Сайт - Yoox.com

Несколько месяцев назад Calvin Klein объявили об отставке Рафа Симонса, который отвечал за все линии бренда. Причина была проста - интеллектуальный стиль и авторские задумки автора не оценили давние поклонники бренда. Таким образом почти все вещи бренда оказались на распродаже. Эта рубашка - одна из самых дорогих в своей категории - и сейчас ее можно взять по отличной цене. Экстра-скидка появляется после добавления в корзину.

Джинсы Off-White, цена до - примерно 174 800 тенге, после - 52 440 тенге. Сайт - modaoperandi.com

174 000 тысячи тенге - слишком большая цена за обычные скинни-джинсы, даже если они сделаны рукой прославленного Вирджила Абло. Но 50 000 тенге - уже подходящая цена для хорошей пары, которую вы планируете носить долго (и счастливо). Тем более что скинни действительно универсальная вещь.

Шорты Loewe, цена до - примерно 368 600 тенге, после - примерно 110 580 тенге. Cайт - modaoperandi.com

Мы рассказывали про карго-брюки и их незаменимость этим сезоном. Саржевые карго-шорты - чудесная альтернатива на тот период, когда столбик термометра превышает 30 градусов. Наш вердикт - надо брать.

Туфли Givenchy, цена - примерно 323 000 тенге, после - примерно 96 900 тенге. Сайт - modaoperandi.com

Givenchy редко оказывается на скидках, особенно если говорить об аксессуарах. Поэтому эти туфли - действительно редкая возможность ухватить такой бренд по хорошей цене.

Брюки Maх Mara, цена - примерно 87 012 тенге, после примерно - 34 806 тенге. Сайт - luisaviaroma.com

Проблема скидок в том, что на них чаще всего оказываются наиболее экстравагантные модели, которые не пользуются большой популярностью. Эти брюки из хлопкового вельвета - выгодное исключение. Если платья из тюля с вышивкой будут ждать особого случая, то бежевые кюлоты можно носить каждый день.

Пуховик Chen Peng, цена до - примерно 429 000 тенге, цена после - 107 540 тенге. Сайт - ssense.com

75% скидки - это не шутки. Особенно, когда это объемная куртка-пуховик с капюшоном, которая в наших широтах будет незаменимо зимой. Как говорится, готовь сани и пуховики летом.

Ботфорты Sacai, цена до - примерно 841 700 тенге, цена после - примерно 210 520 тенге. Сайт - ssense.com

Sacai - еще один бренд, чьи вещи редко доходят до скидочных сейлов. На сайте предупреждают, что это финальная скидка, после чего товар будет невозможно обменять или вернуть. Считаем их большой удачей и редкость, осталось всего два размера.

Пиджак Rokh, цена до - 376 200 тенге, цена после - 94 240 тенге. Сайт - ssense.com

Rokh - бренд ученика и последователя Фиби Файло, который появился всего несколько лет назад, но уже завоевал уважение и любовь продвинутой модной тусовки. Его вещи нечасто появляются на скидках, особенно такие популярные модели как пиджак. Поэтому, мы считаем, надо брать.