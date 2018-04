5 сильных героинь кино и их костюмы

В 80-х годах, когда появился термин power dressing, женщины, желающие власти и стремившиеся построить успешную карьеру, привнесли в свой гардероб маскулинность и брючные костюмы. Тенденция power dressing обрушилась на нас в 2017 году. Причина на поверхности – феминизм, вопросы равноправия. На популяризацию тренда сильно повлияли женщины-политики – Хиллари Клинтон и Тереза Мэй. Клинтон во время прошлогодних выборов президента США была чуть ли не самой популярной личностью, чей выбор нарядов обсуждали все издания и таблоиды. Кроме этого, по данным некоторых тренд-аналитиков, Дональд Трамп тоже сильно повлиял на женскую моду. Но в противоположном смысле: его сексистские высказывания по поводу женщин подстегнули феминистские настроения в обществе. Мода отрегиаровала мгновенно – широкими плечами из 80-х и деловыми костюмами.

Изучать power dressing можно не только на примере современных трендсеттеров и работ дизайнеров, но и на примере героинь кино. Например, Сигурни Уивер в "Деловой женщине", Марлен Дитрих в "Марокко" или Мерил Стрип в "Дьявол носит Prada". Перед вами – 5 кинолент с сильными женщинами в главных ролях, стилю которым хочется подражать.

Деловая девушка (1988)





Cекретарша Тесс Мак Гилл мечтает о высокой должности и собственном кабинете в награду за свой труд. Жизнь Тесс круто меняется, когда она начинает работать на Кэтрин (Сигурни Уивер). С новой работой меняется и стиль Тесс: пышная копна и начесанная челка превращается в элегантный боб, исчезают из гардероба мини, кожаное пальто и кричащие аксессуары и появляются белая блузка и черная юбка. Все под стать своей начальнице – образцу безупречного стиля. Кэтрин Паркер впервые предстает перед зрителем в лаконичном костюме Calvin Klein, а весь ее образ транслирует всем, что она – уверенная в себе и властная, не лишенная при этом женственности. Даже в ярко-красном Кэтрин удается выглядеть строго: алый жакет, белый джемпер, ожерелье из мелкого жемчуга и черные брюки – power dress, как он есть.

Дьвол носит Prada (2006)





Спустя 12 лет "Дьявол носит Prada" все еще остается самым известным фильмом об индустрии моды. Энди – провинциальная девушка, которая мечтает стать серьезным журналистом, попадает в редакцию журнала Podium, где всем управляет весьма деспотичная Миранда Пристли (чьим прообразом по легенде является Анна Винтур). Чувство стиля у Миранды Пристли безукоризненное, соответствует ее возрасту и статусу, при этом она допускает смелые детали, а иногда и вовсе заставляет задуматься над тем, что творится в наших собственных шкафах. Трикотажное темно-фиолетовое платье с вырезом-лодочкой от Donna Karan, винтажный жакет с пайетками от Bill Blass c золотым ожерельем Chandelier и знаменитый наряд с подпоясанными красным широким ремнем брюками – все ее решения в одежде смелые, но при этом достаточно строгие.

Марокко (1930)





Неподражаемая Марлен Дитрих в роли Эми Жолли в фильме "Марокко" – один из самых запоминающихся и культовых образов актрисы. Действие фильма о любовном треугольнике разворачивает в картонном Марокко, в ирреальных декорациях. Героиня Дитрих – певица кабаре Эми – меняет наряды в каждой сцене. В одной из них Марлен в элегантном фраке, брюках с завышенной талией и шляпе-цилиндре подходит к девушке, снимает с ее головы цветок с фразой May I have this?, а после целует ее под громкие аплодисменты посетителей бара. Дитрих не была первой актрисой в брюках, но была первой женщиной в кино, одетой в мужской костюм. После выхода "Марокко" многие женщины начали носить строгие костюмы, следуя примеру легендарной актрисы.

Джеки (2016)





Биографическая драма о Жаклин Кеннеди, первой леди США в начале 60-х, иконе стиля, о которой написано множество книг и снято немало фильмов. В ленте воспроизводится трагический момент в истории Америки – убийство президента Джона Кеннеди. Но зритель наблюдает за происходящим через призму ощущений самой Жаклин, роль которой сыграла Натали Портман. Задачей французского костюмера Мэделин Фонтейн было воссоздание гардероба первой леди в точности до каждой пуговицы. Бытует мнение, что розовый костюм, в который была одета Жаклин в момент убийства своего мужа, был от Chanel. На самом деле, это была лицензированная копия дизайна Chanel, сшитая специально для Кеннеди в ателье Chez Ninon. Это было сделано для подавления общественного неодобрения, которое первая леди получала ввиду своих "непатриотичных" предпочтений в одежде. Двубортный твидовый пиджак с черным отворотом, 8 пуговиц, черная окантовка на карманах и рукавах, юбка до колен, белые перчатки и розовый головной убор – этот легендарный предмет одежды будет храниться в Национальном архиве в Вашингтоне до 2103 года, он до сих пор запачкан кровью президента.

Коко до Шанель (2009)





Биографический фильм повествует о том периоде жизни Шанель, когда она еще не стала живой легендой моды, не взяла псевдоним и пела вечерами с сестрой в кабаре. Одри Тоту в роли Коко Шанель появляется на экране как в скромном платье с закрытым воротом и рукавами-фонариками, так и в потрясающем белом твидовом костюме. Оскар за лучшие костюмы не мог не достаться фильму, ведь в процессе создания нарядов участвовал сам Карл Лагерфельд – бессменный креативный директор дома Chanel. Еще один пример эссенции элегантности – сцена в ателье Шанель, где она, одетая в черный удлиненный пиджак и брюки, белую рубашку, с сигаретой во рту, мастерит широкополую шляпу.