Chanel провели показ в Москве

Вечер 31 мая в Москве прошел под знаком Chanel – в Instagram невозможно было не наткнуться на сторис с показа или с вечеринки после него. Французский бренд устроил первый за девять лет показ в Москве. По этому случаю в огромном пространстве павильона ВДНХ собрались сотни гостей, не только из России, но и из Казахстана. Также в столицу России прилетели посланницы модного дома – Каролин де Мегрэ, Су Джу Пак и Марина Вакт. Правда, сам Карл Лагерфельд так и не порадовал москвичей своим визитом.

В Москву приехала коллекция “Париж- Гамбург” Métiers d’art 2017/18, которая была показана в прошлом году в Гамбурге, в Эльбской консерватории. Гамбург – родной город Карла Лагерфельда, а также один из крупнейших портов Германии. Поэтому морская тема стала основной в коллекции. Дресс-код мореплавателей отразился в платьях-свитерах с изображениями морских узлов, в расклешенных от бедра брюках, строгих двубортных пальто с высоким воротом и твидовых жакетах, верхняя часть которых сшита на манер матросского воротника. Cамо шоу прошло с привычным для бренда размахом. Помещение павильона также было стилизовано под морской порт. Показ проходил словно на воде — проекция с крыши создавала на подиуме эффект легких волн.

Связи модного дома с Россией восходят еще к концу 20-х годов прошлого века. Габриэль Шанель тесно дружила с представителями русской аристократии и дворянства: с двоюродным братом царя Николая II – князем Дмитрием Павловичем, его супругой княгиней Марией Павловной, с Сергеем Дягилевем, Сержем Лифарем, Игорем Стравинским и другими. Позднее в сотрудничестве с императорским парфюмером Эрнестом Бо она создала аромат Cuir de Russie.