Модные реалити-шоу: как жанр нулевых перерождается в 2020 году

Next in Fashion, Making the Cut и легендарный Project Runway — почему реалити-шоу о моде и дизайнерах снимаются снова и даже набирают популярность? Мы разобрали три уже запущенных проекта и выяснили, чем они привлекательны сегодня.

На заре второго тысячелетия формат реалити-шоу неожиданно вошел в нашу жизнь. Сложно было представить хотя бы один телеканал, который не предлагал свой вариант "живого" шоу. Экстремальные задачи для участников "Фактора страха", состязания в борьбе за славу на "Американском идоле" и, конечно, попытки "построить любовь" в шоу типа "Холостяк" - пожалуй, именно эти шоу лучше всего описывают телевидение нулевых. Участники шоу становились новыми селебрити, и многим из них удавалось потом построить успешную карьеру в медиабизнесе. Стоит ли говорить, что и в русскоязычной среде эти проекты пользовались невероятной популярностью.

Мода всегда была одной из самых эксклюзивных индустрий, где все "волшебство" творилось за завесой, куда удавалось попасть только избранным. Поэтому, когда в 2003 году запустилось "Топ-модель по-американски", оно возымело невероятный успех практически сразу - оно било все рейтинги. Правда, шоу приоткрыло лишь небольшую часть происходящего в модной индустрии, поэтому в 2004 году появился "Проект "Подиум" с Хайди Клум и Тимом Ганном - еще один реалити-проект, который наверняка смотрел каждый, кто хоть как-то заинтересован в моде. Подразумевалось, что участники получат пропуск в мир моды - и смогут основать свой бренд, который поддержат такие гиганты индустрии как Майкл Корс, Нина Гарсиа и, собственно, сама Хайди.

Несмотря на количество сезонов, только одному из дизайнеров удалось пройти дальше победного дефиле на телеканале: победителю четвертого сезона Кристиану Сириано. Однажды он заметил, что шоу не может производить успешных дизайнеров, указывая на отсутствие дальнейшей поддержки. “Я думаю, что Хайди сделала больше совместных коллабораций с брендами, чем любой другой дизайнер, который пришел с шоу", - рассказывал он в одном из интервью. "Хайди удивительна и очень талантлива, но разве не было бы здорово, если бы другой дизайнер получил отличное сотрудничество или классный проект из шоу?". Сейчас его бренд - полноценный участник нью-йоркской недели моды, и один из главных борцов за разнообразие на подиуме и в жизни. Но этот случай скорее можно считать исключением из правил.

Возможно, именно эта искусственность победы в итоге и сыграла против шоу - зрители просто перестали доверять происходящему на экране. Несмотря на присутствие звездных имен, этому шоу не хватало экспертизы, и его выпускников не воспринимали всерьез в индустрии. Более того, сама индустрия поменялась - и все благодаря социальным сетям. Мода сегодня открыта больше, чем когда-либо. Успех дизайнера все меньше зависит от одобрения каких-либо экспертов (только если это не Анна Винтур, пожалуй), и все больше - от его успеха у аудитории, которую он находит в Инстаграм. Так, главный люксовый конгломерат готов запускать бренд, основанный поп-звездой - могли ли мы представить это в далеком снобском 2004 году?

Все эти изменения дали толчок тому, чтобы сам формат переродился. Создатели новых шоу приняли во внимание ошибки предыдущих поколений, и кажется, готовы переизобрести формат реалити-шоу. Теперь главный вызов, с которым придется столкнуться создателям - это честность, по отношению как к участникам, так и телезрителям. Мы выбрали три шоу, которые уже стартовали (или сделают это совсем скоро), и судя по их рейтингу, сделали это весьма неплохо.

Making The Cut

Культовый дуэт Хайди Клума и Тима Ганна решил не останавливаться на достигнутом. В 2018 году пара попрощалась с "Проектом "Подиум", но не с идеей модного реалити-шоу. 27 марта на Amazon Prime выйдет первый сезон шоу, где ведущими также останутся Хайди и Тим, а в качестве приглашенных экспертов выступят бывший главред парижского Vogue Карин Ройтфельд, модель Наоми Кэмпбелл, блогер Кьяра Фераньи, дизайнеры Джозеф Альтузарра и Николь Ричи. Очевидно, что в этот раз продюсеры решили сделать ставку на более актуальных для интернет-реальности персонажей (Фераньи) и тех, кто плотно завязан в индустрии и имеет в ней определенный вес (Ройтфельд, Кэмпбелл и Альтузарра). Только персона Николь Ричи вызывает сомнения, ведь известна она больше своей дружбой с Пэрис Хилтон, нежели чем модной экспертизой.

"Проект "Подиум"

"Проект "Подиум" тоже перезапустился - еще в прошлом году. Ведущими новой версии шоу стали модель Карли Клосс и дизайнер Кристиан Сириано. Основные изменения претерпел приз: теперь победитель получит сумму в два раза больше предыдущей — $250 000, а также попадет под менторство Совета модных дизайнеров Америки (CFDA). Очевидно, что последнее - самое важное для карьеры молодого дизайнера. Кроме того, в шоу теперь участвуют модели всех размеров, возрастов и гендерной идентичности. Успехом Project Runway в первую очередь обязан своему названию, ставшему узнаваемым брендом. В качестве судей осталась Нина Гарсиа, к ней присоединился дизайнер Брендон Максвелл, а также бывший редактор Teen Vogue Элен Велтерот.

Next in Fashion

Проект от Netflix 'Next in Fashion' вобрал в себя все лучшее, исправив ошибки, допущенные предшественниками. В качестве ведущих выступают дизайнер Тэн Франс и it-girl Алекса Чанг, судят дизайнеров инстаграм-звезды и настоящие эксперты, которые еще и меняются от серии к серии - например, судьей на протяжении всего сезона остается Ева Чен, директор модных партнерств в Инстаграм, а также дизайнеры Томми Хилфигер, Прабал Гурунг, Филлип Лим и Кристофер Кейн. В довершение всего весомый приз — $250 000 и возможность продаваться на Net-a-Porter. Шоу можно посмотреть на Netflix уже сейчас.