Поиск

Kazakhstan
Модные реалити-шоу: как жанр нулевых перерождается в 2020 году

Мода | Лента

Модные реалити-шоу: как жанр нулевых перерождается в 2020 году

Текст: Buro247.kz


Next in Fashion, Making the Cut и легендарный Project Runway — почему реалити-шоу о моде и дизайнерах снимаются снова и даже набирают популярность? Мы разобрали три уже запущенных проекта и выяснили, чем они привлекательны сегодня. 

На заре второго тысячелетия формат реалити-шоу неожиданно вошел в нашу жизнь. Сложно было представить хотя бы один телеканал, который не предлагал свой вариант "живого" шоу. Экстремальные задачи для участников "Фактора страха", состязания в борьбе за славу на "Американском идоле" и, конечно, попытки "построить любовь" в шоу типа "Холостяк" - пожалуй, именно эти шоу лучше всего описывают телевидение нулевых. Участники шоу становились новыми селебрити, и многим из них удавалось потом построить успешную карьеру в медиабизнесе. Стоит ли говорить, что и в русскоязычной среде эти проекты пользовались невероятной популярностью. 

Мода всегда была одной из самых эксклюзивных индустрий, где все "волшебство" творилось за завесой, куда удавалось попасть только избранным. Поэтому, когда в 2003 году запустилось "Топ-модель по-американски", оно возымело невероятный успех практически сразу - оно било все рейтинги. Правда, шоу приоткрыло лишь небольшую часть происходящего в модной индустрии, поэтому в 2004 году появился "Проект "Подиум" с Хайди Клум и Тимом Ганном - еще один реалити-проект, который наверняка смотрел каждый, кто хоть как-то заинтересован в моде. Подразумевалось, что участники получат пропуск в мир моды - и смогут основать свой бренд, который поддержат такие гиганты индустрии как Майкл Корс, Нина Гарсиа и, собственно, сама Хайди. 

Модные реалити-шоу: как жанр нулевых перерождается в 2020 году (фото 1)

Несмотря на количество сезонов, только одному из дизайнеров удалось пройти дальше победного дефиле на телеканале: победителю четвертого сезона Кристиану Сириано. Однажды он заметил, что шоу не может производить успешных дизайнеров, указывая на отсутствие дальнейшей поддержки. “Я думаю, что Хайди сделала больше совместных коллабораций с брендами, чем любой другой дизайнер, который пришел с шоу", - рассказывал он в одном из интервью. "Хайди удивительна и очень талантлива, но разве не было бы здорово, если бы другой дизайнер получил отличное сотрудничество или классный проект из шоу?". Сейчас его бренд - полноценный участник нью-йоркской недели моды, и один из главных борцов за разнообразие на подиуме и в жизни. Но этот случай скорее можно считать исключением из правил. 

Возможно, именно эта искусственность победы в итоге и сыграла против шоу - зрители просто перестали доверять происходящему на экране. Несмотря на присутствие звездных имен, этому шоу не хватало экспертизы, и его выпускников не воспринимали всерьез в индустрии. Более того, сама индустрия поменялась - и все благодаря социальным сетям. Мода сегодня открыта больше, чем когда-либо. Успех дизайнера все меньше зависит от одобрения каких-либо экспертов (только если это не Анна Винтур, пожалуй), и все больше - от его успеха у аудитории, которую он находит в Инстаграм. Так, главный люксовый конгломерат готов запускать бренд, основанный поп-звездой - могли ли мы представить это в далеком снобском 2004 году? 

Все эти изменения дали толчок тому, чтобы сам формат переродился. Создатели новых шоу приняли во внимание ошибки предыдущих поколений, и кажется, готовы переизобрести формат реалити-шоу. Теперь главный вызов, с которым придется столкнуться создателям - это честность, по отношению как к участникам, так и телезрителям. Мы выбрали три шоу, которые уже стартовали (или сделают это совсем скоро), и судя по их рейтингу, сделали это весьма неплохо. 

Making The Cut 

Культовый дуэт Хайди Клума и Тима Ганна решил не останавливаться на достигнутом. В 2018 году пара попрощалась с "Проектом "Подиум", но не с идеей модного реалити-шоу. 27 марта на Amazon Prime выйдет первый сезон шоу, где ведущими также останутся Хайди и Тим, а в качестве приглашенных экспертов выступят бывший главред парижского Vogue Карин Ройтфельд, модель Наоми Кэмпбелл, блогер Кьяра Фераньи, дизайнеры Джозеф Альтузарра и Николь Ричи. Очевидно, что в этот раз продюсеры решили сделать ставку на более актуальных для интернет-реальности персонажей (Фераньи) и тех, кто плотно завязан в индустрии и имеет в ней определенный вес (Ройтфельд, Кэмпбелл и Альтузарра). Только персона Николь Ричи вызывает сомнения, ведь известна она больше своей дружбой с Пэрис Хилтон, нежели чем модной экспертизой. 

"Проект "Подиум"

"Проект "Подиум" тоже перезапустился - еще в прошлом году. Ведущими новой версии шоу стали модель Карли Клосс и дизайнер Кристиан Сириано. Основные изменения претерпел приз: теперь победитель получит сумму в два раза больше предыдущей — $250 000, а также попадет под менторство Совета модных дизайнеров Америки (CFDA). Очевидно, что последнее - самое важное для карьеры молодого дизайнера. Кроме того, в шоу теперь участвуют модели всех размеров, возрастов и гендерной идентичности. Успехом Project Runway в первую очередь обязан своему названию, ставшему узнаваемым брендом. В качестве судей осталась Нина Гарсиа, к ней присоединился дизайнер Брендон Максвелл, а также бывший редактор Teen Vogue Элен Велтерот. 

Next in Fashion 

Проект от Netflix 'Next in Fashion' вобрал в себя все лучшее, исправив ошибки, допущенные предшественниками. В качестве ведущих выступают дизайнер Тэн Франс и it-girl Алекса Чанг, судят дизайнеров инстаграм-звезды и настоящие эксперты, которые еще и меняются от серии к серии - например, судьей на протяжении всего сезона остается Ева Чен, директор модных партнерств в Инстаграм, а также дизайнеры Томми Хилфигер, Прабал Гурунг, Филлип Лим и Кристофер Кейн. В довершение всего весомый приз — $250 000 и возможность продаваться на Net-a-Porter. Шоу можно посмотреть на Netflix уже сейчас. 

Оставьте комментарий

Больше