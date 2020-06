В 2006 на экраны выходит фильм "Дьявол носит Prada", которые моментально становится хитом и практически классикой комедийного жанра. Сатирическая зарисовка мира моды, где главная героиня недвусмысленно списана с главного редактора самого влиятельного журнала, тогда многим показалась шаржем на индустрию - особенно тем, кто в ней никогда не работал. Между тем, сценарий был основан на мемуарах ассистентки того самого главного редактора и, к сожалению, вполне достоверно отражал ситуацию, которая долгое время складывалась в глянцевой культуре.

Индустрия глянцевых журналов - модная альтернатива голливудской "фабрике грез". Успеха в ней добиваются единицы, но желающих покорить синайскую гору с каждым годом становится все больше. Что их туда привлекает? Иллюзия красивой жизни, в которой рекой льется шампанское, дизайнерские туфли сами появляются в гардеробных, а модные съемки сменяются роскошными вечеринками, долгое время скрупулезно культивировалась фильмами и сериалами, которые идеализировали подобный образ жизни. Поток людей, желавших попасть в эту среду любой ценой, создало отличные условия для атмосферы, которую сегодня нельзя назвать никаким иным словом кроме как "токсичная" (этот термин успел поднадоесть многим, но он действительно отлично описывает многие аспекты). Конечно, такое описание можно дать далеко не всем издательским домам или журналам - очевидно, что подобная слава сложилась за культовым издательством, чье название в принципе ассоциируется с глянцевым и модным бизнесом.

Издательский дом Condé Nast изобрел формат периодики о стиле жизни еще в 1909 году - в частности, именно это издательство начало выпускать журналы о моде, досуге, гастрономии, путешествиях. Концепция стала новаторской. В отличие от остальных журналов и газет того времени, издатели Condé делали ставку не на максимально широкую аудиторию, а на определенный круг людей, отличавшийся образованием, вкусом, интересами и, конечно, доходами. Когда-то его слоган звучал так: "Класс, а не масса", что подчеркивает эксклюзивность продукта. Социальная стратификация присутствовала в обществе всегда, но Condé Nast удалось стать "определяющим брендом американского неравенства", как напишет The New York Times.

Если тогда подобное разделение на массы и элиты могло считаться нормой (хотя, конечно, с натяжкой), то с сегодняшней ситуацией в мире, когда привилегированность все чаще становится поводом для извинений, подобный исторический багаж можно считать как минимум обременительным, как максимум - опасным для бизнеса. Несмотря на тот факт, что все главные страницы флагманских изданий типа Vogue, GQ, Tatler, Allure буквально обклеены радужными флагами и заполнены статьями о Black Lives Matter, структура издательства пока что далека от соответствия заявленным ценностям. Об этом говорят как минимум три последних скандала, в которые попала самый известный работник компании и ее неофициальное лицо - Анна Винтур.

Анна Винтур - прообраз героини Мэрил Стрип и главный редактор американского Vogue - олицетворяет собой журнал Vogue, издательство Condé Nast, их дух, историю, ценности и корпоративную культуру. Она управляет изданием с 1988 года, и с тех пор ее авторитет только укрепляется. Сегодня она - образец идеального менеджера, который обладает управленческим талантом и хваткой. Высокие требования Анна Винтур выставляет не только сотрудникам - расписание ее дня напоминает расписание солдата. Подъем в 6 утра, обязательные тренировки, встречи, планерки, не более получаса на каждой вечеринке, никакого алкоголя или сигарет - очевидно, что звание "железной" леди она запросто могла бы присвоить и себе. Впрочем, ее называют по-другому - Nuclear Wintour, по аналогии со словом 'winter' (что в итоге должно переводится как "атомная зима"). На последней неделе моды в Париже Анна Винтур была одним из немногих главредов, который согласился присутствовать на встречах, несмотря на угрозу коронавируса, ее сотрудники также должны были явиться. Более того, по свидетельствам, главред также отпускала ироничные шутки в сторону тех, кто испугался массовых собраний. По приезде в Нью-Йорк, Винтур требовала стопроцентной посещаемости от всех сотрудников Vogue, в то время как большая часть здания уже пустовала. Авторитарный, жесткий, но несомненно эффективный метод управления, очевидно, был по душе вышестоящему руководству - так, сегодня Анна Винтур занимает не только позицию главного редактора, но и креативного директора Condé Nast и мирового советника по контенту. Так, например, сотрудники журнала Allure рассказывали, что теперь большинство мудбордов для съемок состоит в основном из фотографий Vogue - в чем очевидно проглядывался стиль Анны.

Но первый удар по репутации нанесли отрывки из новой книги Андре Леона Телли, где бывший креативный директор Vogue и бывшая правая рука Винтур в деталях рассказал о расставании с журналом. Журналист, стоит отдать должное, не стал опускаться до совсем интимных подробностей, но описание его отношений с Анной было достаточно жесткое. "Она оставила мне психологические раны", "она неспособна проявить простую человеческую доброту", "беспощадная", "ей были интересны только богатые, красивые и знаменитые, те, кто появлялся лишь на обложке Vogue" - лишь одни из немногих выражений, которые использовались для описания ее персоны.

Не обошел стороной и скандал с Black Lives Matter - хотя сегодня вся повестка Vogue посвящена активизму, многие из бывших сотрудников (нынешние не решаются) журнала до сих пор осторожно упоминают о разных случаях скрытой дискриминации на рабочем месте. Еще один интересный пункт. Недавно был опубликован список бывших ассистентов главного редактора - в нем сплошь выпускницы Принстона, Йеля, дочери финансовых магнатов и прочие представительницы истеблишмента.

Очевидно, что Анна Винтур принадлежит к тому самому поколению управленцев, порожденных Уолл-стрит, Белым домом и прочими крупными корпоративными структурами. Такой стиль управления - резкий, тираничный и полностью вертикальный - основан на идее, что высшего уровня производительности можно достигнуть только за счет драконовской дисциплины и полного посвящения делу. Впрочем, Анну Винтур не первый раз обвиняют в излишней жесткости, и у нее всегда готов на это аргумент: когда мужчины делают это, это называется быть лидером; когда женщины делают это, это называется быть стервой. В этой логике есть доля правда, но кто сказал, что такой вариант управления сегодня еще имеет право на жизнь?



Госпожа Винтур медленно приспосабливается к меняющимся культурным нормам, играя в догонялки, а не ведя за собой. Об этом говорит не только стиль управления: в ту же копилку идет ношение меха и дружба с Харви Вайнштейном, а также тесное сотрудничество с Хиллари Клинтон. Всех этих людей чаще всего пренебрежительно называют бумерами и ответственными за сложившуюся ситуацию в мире.

Когда в мире стремительно меняется понятие нормы, и старые социальные структуры все чаще подвергаются обструкции, глянцевые медиа с их наследием, основанным на идее классовости, остаются немного на обочине. Так, например, все больше печатных версий журнала закрываются (среди наиболее пострадавших брендов - Glamour, Condé Nast Traveller, Allure), малоизвестные бренды либо переходят в онлайн, либо закрываются вовсе. Масштабная оптмизация издержек продолжается с 2017 года. И пока этому не могут помочь инициативы и громкие заявления. Впрочем, четкого понимания того, что именно придется делать современным модным журналам и брендам такого уровня, чтобы оставаться актуальными, нет пока ни у кого. Но очевидно одно - kind is the new cool, и этому многим управленцам того времени только придется научиться.