На днях на Highsnobiety вышел текст, где колумнист Юджин Рабкин сравнил мир моды с миром американской старшей школы: "Здесь есть популярные дети, спортсмены, чирлидеры, заучки и застенчивые аутсайдеры. Вы будете иметь дело с нездоровым нарциссизмом, с раздутыми и хрупкими эго. В моде полно оппортунистов, позеров и карьеристов. Они суют свои визитки всем без разбора, их глаза блестят жаждой власти. В разговоре они оглядываются по сторонами в поиске более важных собеседников, чем вы...". В этом мире были и свои король с королевой выпускного – Карл Лагерфельд и Анна Винтур. Он действительно похож на загадочный и немного диковинный зоопарк, где найдется место каждому персонажу. Но среди эгоцентричных, обиженных и циничных, был тот, кого все любили одинаково – вне зависимости от каст, рангов и кругов общения. Это Альбер Эльбаз.

Он был хорошим человеком. Об этом говорят все, кто когда-либо его встречал или имел возможность с ним работать. И даже те, кто никогда не видел его вживую. Его цитаты, которые последние дни наводнили интернет, это лишь подтверждают. Трогательные, немного наивные, бесхитростные – Альбер Эльбаз мало говорил о моде как таковой, больше о женщинах, платьях и красоте. Он любил красоту в классическом ее проявлении и бесконечно ей поклонялся. Возможно, его дизайнерские решения не были новаторскими, сложными или концептуально нагроможденными. Но они передавали простую идею служения женскому телу и его красоте.

"Когда я проходил обязательную военную службу, меня поставили ответственным за досуг солдат. Я не мог служить и работать "в поле" из-за астмы. Мне надо было придумывать развлечения для солдат, которые проживали в этом гарнизоне. Я заметил, как многие из них отчаянно скучали – по семье, по дому. И также я заметил, как скучали дамы из дома престарелых неподалеку. Я решил проблему для всех сторон, организовав танцы по вечерам! Вы не представляете, какой это был праздник", – рассказывал он в интервью Саре Моуэр.

Альбер Эльбаз родился 12 июня 1961 года в Касабланке, Марокко, а вырос в Израиле. Его мать, Алегрия, была художницей, а отец, Мейер, колористом в парикмахерской. Хотя в детстве Альбер мечтал стать врачом – он всегда называл себя ипохондриком, мода в итоге оказалась лучшим способом помочь людям.

После обучения на факультете инженерии, дизайна и искусства в Тель-Авиве в середине 1980-х годов и краткой службы в израильской армии, он переехал в Нью-Йорк, где стал помощником дизайнера Джеффри Бина. В 1996 году он перебрался в Париж, чтобы возглавить отдел prêt-à-porter в Guy Laroche. Но уже два года спустя Ив Сен-Лоран лично выбирает Альбера Эльбаза в качестве своего преемника. Для молодого дизайнера тогда это было необычайной честью.

Но в 1999 году Gucci Group купила бренд, а сам месье Эльбаз был уволен в пользу Тома Форда. Это был сокрушительный удар, лишивший дизайнера уверенности в себе на несколько лет. Он использует этот неожиданный отпуск, чтобы отправиться в путешествие. В 2001 году он знакомится с Шоу-Лан Ван, тайваньской предпринимательницей и медиамагнатом, которая недавно выкупила Lanvin. Эльбазу было поручено "разбудить спящую красавицу", как он изящно выразился в одном из интервью. Их партнерство привело к эстетическому расцвету марки и росту ее популярности.

Фото: Alessandro Garofalo / Indigitalimages.com

К сожалению, Эльбазу не удалось сделать главного – хитовых аксессуаров, которые смогли бы приносить деньги марки на постоянной основе. Известно, что в мире моды финансовые показатели растут в основном за счет сумок - именно этого товар y Lanvin так и не получился. Спустя 14 лет дизайнер уходит - не по собственной воле. Многочисленные судебные тяжбы омрачают и без того сложный период.

Спустя четыре года удача улыбается ему снова в лице швейцарского люксового конгломерата Richemont, который предлагает ему запустить собственную марку – AZ Factory. Новый бренд позволяет дизайнеру начать новую жизнь. В своем интервью для Федерации Высокой моды он увлеченно рассказывает обо всем, что вдохновило его – как всегда, это женщины, их удобство и любовь. Новая марка была презентована в январе 2021 года. Более демократичная, совсем не вычурная, даже простая одежда совсем не похожа на тот кутюр, который мы видели до этого на подиумах. Эльбазу хотелось легкости, и он это делал. Ему было необходимо наконец создать что-то новое – что будет так не похоже на всё, что происходит сейчас в моде. Все, кто успел облачиться в AZ Factory, единодушно говорили – это была настоящая мягкая броня, созданная с большой заботой. Его коллекции были лишены вычурных референсов и культурных отсылок. Но в этом и была его сила.

Альбер Эльбаз скончался в возрасте 59 лет, 25 апреля 2021 года от коронавирусной инфекции в одном из госпиталей Парижа.