Почему дизайнеры сегодня продают что угодно, но не дизайн

Несколько лет назад модные критики дружно сетовали на то, что дизайнеров-создателей окончательно вытеснили дизайнеры-стилисты. Вирджил Абло, Демна Гвасалия, Алессандро Микеле зарекомендовали себя как талантливые диггеры и экспериментаторы - в работе с архивами им точно не было равных. Если Демна Гвасалия умел талантливо эксплуатировать свой советский бэкграунд и работы в Maison Martin Margiela бок о бок с Мартином Маржелой, то Алессандро Микеле из сезона в сезон демонстрировал глубокое знание истории, литературы, кино, музыки и винтажной моды - так, его коллекции могли одновременно напоминать готические балы XV века и образы посетителей печально известного отеля Chateau Marmont. Несколько сезонов назад критики заговорили о том, что дизайн все-таки вернется на подиум - не в последнюю очередь благодаря пандемии, новым ценностям и норме. Но, как показывает опыт последних месяцев, лучше всего сегодня продаются ощущения.

Первым кутюрье в истории считается Чарльз Фредерик Уорт. Французский модельер английского происхождения достаточно долго работал стряпчим, где приобрел необходимые финансовые навыки, которые, впоследствие, помогли ему сделать из хорошей идеи успешный бизнес. После переезда в Париж он устроился в магазин тканей, где нашел свою любовь - модель Мари Верне. Мари была не только моделью, но и шляпницей - причем, вполне успешной. Любовь вдохновила его создать несколько нарядов для нее, которые заинтересовали женщин, приходивших к Мари за головными уборами. Уорт увидел в этом идею для собственного дела. Есть идея - есть план. Его реализации посодействовал состоятельный швед Отто Боберг, который проспонсировал создание первого магазина-ателье, где Ворт не только создавал одежду по заказам, но и предлагал клиенткам вещи собственного дизайна, подгоняя их потом по необходимым меркам. Чарльз был не только талантливым дизайнером и дельцом, но и маркетологом, если можно так выразиться. После запуска магазина он начал устраивать вечера, во время которых его модели демонстрировали профессиональные манекенщицы - вместе с шампанским, закусками и танцами платья распродавались гораздо быстрее.

House of Worth, 1858 House of Worth, 1858

Таким образом, Чарльз Фредерик стал первым модельером, понявшим ценность атмосферы и опыта, сопутствующей покупке дорогого платья. Именно эта атмосфера позволяла делать добавочную стоимость на и без того недешевые платья - поэтому его называют отцом кутюра. Несколько десятилетий спустя высокая мода возьмет этот принцип на вооружение, и дизайнеры, создавшие индустрию моды в том виде, в котором мы знаем ее сейчас, начнут продавать вместе с платьем эфемерную мечту - у Сен-Лорана это будут грезы о далеких путешествиях, у Диора - идеальные тонкие гипертрофированно нежная женственность, так нужная послевоенному поколению, у Кардена - мечты о далеком космосе.

Но что происходит сейчас? Недавно завершилась первая диджитальная кутюрная неделя моды. Только ленивый критик не оставил ей своего разгромного отзыва - очень мало кого впечатлили видео-кампейны, подготовленные брендами. Впрочем, обычные недели моды - лондонская мужская, например - также не вызвала особого восторга. Все разговоры о диджитализации и новой норме оказались не более чем разговорами - что конкретно делать в ситуации, когда любой контакт может потенциально быть смертельно опасен, не понимает никто. А мода, как никакая из индустрий, тесно завязана на тактильном контакте. В то же время, как показывают продажи, люди готовы покупать и потреблять в любых условиях - важно лишь создать тот самый момент, ради которого хочется потреблять.

Jacquemus Spring 2021 Jacquemus Spring 2021 Jacquemus Spring 2021 Jacquemus Spring 2021 Jacquemus Spring 2021 Jacquemus Spring 2021 Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Frol Burimskiy (@frolburimskiy) 1 Авг 2020 в 12:05 PDT

Казалось бы, в чем проблема: сегодня все показы моментально транслируются в Инстаграм с телефонов сотен приглашенных, поэтому каждый желающий может рассмотреть любой лук с десяти разных ракурсов, и это мы даже не говорим о прямых эфирах, которые сегодня может устроить любая уважающая себя марка. Но с того момента, как показы стали доступны всем, пропал тот самый момент эксклюзивности, который был необходим. Таким образом, мы убедились, что онлайн, VR, AR и прочие достижения нашего технологического века - всего лишь вспомогательные инструменты, которые могут разнообразить и дополнить шоу как спецэффекты, но пока не могут составить реальную альтернативу офлайн-опыту.

И в этих условиях все-таки нашлись те, кто смог нащупать "тот самый момент", который необходим потребителю. Иронично, что он не особо отличается от схемы, придуманной Вортом. Мы уже рассказывали про фантазийное шоу Jacquemus, устроенное в ржаном поле на юге Франции - единовременно шоу посмотрели более 12 тысяч человек, а фотографии сумки-тарелки не выложил разве что ленивый. Все это походило скорее на сказочный спектакль, идиллию, которых мы все были лишены уже долгое время. Не менее интересный перформанс устроил Джонатан Андерсон для бренда Loewe - дизайнер устроил 24-часовую онлайн-трансляцию, в процессе которой представил новую мужскую коллекцию бренда, а друзьям, клиентам и прессе отправил сундучок, в который сложил картонные куклы моделей, виниловую пластинку с записями звука с испанской фабрики Loewe и письмо-послание, написанное им самим. Внимание зацепил показ молодой российской марки Flor et Lavr, созданной бывшим соратником Ульяны Сергеенко Фролом Буримским. Фрол устроил шоу в маленьком городке Каргополь Архангельской области, где набрал моделей из числа местных жителей, а среди зрителей были лишь близкие друзья. Еще один фантазийный рассказ на тему русских сказаний, былин и истории русского Севера был принят "на ура" модной аудиторией, истосковавшейся по красивым, чувственным и осмысленным проектам.

Но если Андерсон еще успел зарекомендовать себя как профессиональный дизайнер (в индустрии он все-таки чуть дольше), то для Жакмюса и Буримского собственный бренд - это скорее комплексное явление, в котором презентация одежды в нынешних условиях чуть важнее, чем сама одежда. Да, возможно, этот силуэт мы уже видели несколько раз, а сама юбка будет неудобна в носке, но какая разница, если она восхитительно смотрится в инстаграме и напоминает о томных летних вечерах французского юга (даже если вы там никогда не были). Отличительный момент всех этих проектов в том, что здесь нет готового рецепта и здесь невозможно понять, что именно может привлечь людей и заставить их испытать определенные эмоции. Будет ли это взмах волос Джиджи Хадид (этот момент с прошлого показа Jacquemus называют одним из главных инстаграм-моментов прошлого года), коробочка с милыми безделушками или история, взывающая к собственным корням - каждый дизайнер ищет этот нерв интуитивно, ориентируясь лишь на собственные ощущения. В этом плане бесполезны огромные команды аналитиков и тренд-форкастеров. Лишь чутье и умение "быть в моменте" выделяет самых успешных креативных директоров современности.

Это, конечно, обескураживающая новость для всех модных критиков, которые надеялись на возвращение дизайна. Но таков он, дивный новый мир моды. А дизайн все-таки когда-нибудь да вернется.