Платье на выход: почему мы все так любим красные дорожки (и нам их не хватает)
Прошедшей ночью в Лос-Анджелесе вручили музыкальную премию "Грэмми". Мероприятие должно было состояться еще в январе, но его перенесли на середину марта из-за сложной обстановки с заболеваемостью коронавирусом в штате Калифорния. 63-я церемония награждения прошла в гибридном формате – впервые за долгое время знаменитости получили возможность выгулять вечерние туалеты.
Трудно провести прямую параллель между отсутствием мероприятий на красной ковровой дорожке и продажами люксовых брендов. Подобно подиумным шоу, дрессинг звезд для красной ковровой дорожки – это еще один сложный маркетинговый инструмент, который сильно поменялся за последние несколько лет. События с большим медийным охватом сохраняют свою привлекательность, и нельзя отрицать, что люксовые марки изголодались по масштабным ивентам. Такие мероприятия – идеальная платформа для так называемых активаций, через которые можно продемонстрировать направление творческой мысли нового креативного директора, показать бестселлеры или в очередной раз поднять охваты в социальных сетях.
Возможно, индустрия только сейчас осознает, чего ей не хватает: прошлогодние "Золотые глобусы" и "Оскары" были одними из последних громких событий перед тем, как на Западе начался серьезный карантин. И хотя сейчас приоритетные для модной индустрии рынки активно восстанавливаются (это Китай и арабские страны), основные активации происходили как раз на Западе – в Европе и Америке. И если в США уже начались послабления, что видно по вчерашней церемонии, то европейцам ждать массовых собраний еще долго.
Впрочем, марки стараются найти выход из сложившейся ситуации. Ввиду невозможности представить свои наряды на реальной ковровой дорожке, стилисты и пиар-менеджеры предлагали актрисам и исполнительницам устроить фотосессии дома – так, на Critics Choice Award все обсуждали роскошную фотографию Кейт Бланшетт в платье Schiaparelli, а также образы Ани Тейлор-Джой (Dior), Эммы Корин (Schiaparelli) и Джулии Гарнер (Christopher John Rogers). Кто-то из звезд идет дальше – как Сандра Баллок, которая сама себе устроила фотосессию в пышном платье из перьев, и эти фотографии вирусно разошлись по интернету.
Сегодня, когда соцсети остались практически единственным средством и каналом коммуникации (достаточно плодотворным), у марок нет другого выбора, как активно наводнять их контентом. Другое дело, что контент, сгенерированный искусственно, и контент для лайв-мероприятия – по-прежнему воспринимаются по-разному. Хотя бы за счет объемов последнего. Живая красная дорожка – это огромное количество звезд разного масштаба, каждая из которых вносит свой небольшой вклад в публичность той или иной марки. Например, дрессинг мужчин всегда менее интересен с точки зрения маркетинговой коммуникации (только если это не экстравагантные персонажи вроде Гарри Стайлза и Билли Портера) – хотя бы из-за того, что мужчины чаще всего ограничены в выборе силуэтов и образов, но даже они делают свой небольшой, но важный для каждого бренда вклад.
Еще один неоспоримый плюс красных ковровых дорожек – виральность самого мероприятия. За счет удачно подобранного наряда можно стать звездой практически за один вечер и значительно увеличить свое медиа-влияние, что и случилось с тем же Билли Портером. Портер – знаменитый драматург, двукратный номинант на премию "Золотой глобус", актер, продюсер и режиссер, но только в прошлом году о нем заговорили в широких кругах. Успех нельзя не приписать его знаменитому выходу в роскошном бальном платье. Нужную маркам виральность легко найти на мероприятиях. Проблема соцсетей – в возможности создавать в них виральный контент только при условии, что ты сам уже обладаешь определенной базой подписчиков (это характерно для больших знаменитостей). Молодым и так называемым 'B-list' актерам гораздо сложнее перетянуть одеяло всеобщего внимания на себя.
Еще один неоспоримый плюс дорожки в том, что формат сотрудничества – гораздо менее обязывающий. Помимо основных амбассадоров (некоторые дуэты можно назвать каноническими, как, например, Шарлиз Терон и Dior), бренды одевают десятки и сотни актеров и певцов другого эшелона. И появление актрисы на празднике в платье определенной марки выглядит менее навязчиво, чем, например, рекламная кампания с её участием. А нативность – главный залог успешной рекламной интеграции.
Несмотря на тот факт, что сезон наград в этом году выдался неурожайным для индустрии моды, есть в этой ситуации и очевидные победители. Например, Schiaparelli можно назвать безусловным хэдлайнером. Сразу после кутюрной недели моды пиарщикам бренда удалось одеть главных тяжеловесов индустрии – от кино-аристократии и медийных гигантов, вроде Кейт Бланшетт и Бейонсе, до молодых и популярных в Инстаграме знаменитостей, вроде Прешес Ли. Этот безусловный фаворитизм можно списать как на активную работу маркетологов, так и на удачную стратегию – нельзя не признать, что необычные сюрреалистичные украшения Дэниела Розберри буквально созданы для эффектных кадров. Причем неважно где – на дорожке или же дома, у белой стены.
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